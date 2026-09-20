Acidente de ônibus em SP deixa seis mortos e 42 feridos; veja quem são

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Seis pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira na região de Cruzeiro, no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo, 20. O veículo seguia para Aparecida, onde fica o Santuário Nacional.



O motorista foi preso em flagrante por homicídio culposo.

Vítimas identificadas

Segundo documentação obtida pela Rede Vanguarda, três das vítimas foram identificadas:

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Sebastião Petronilo, de 74 anos, natural de Itumirim (MG);

Jairo Antonio de Paula, de 47 anos, natural de Lavras (MG);

Augusto Antonio de Lima, de 43 anos, natural de Itumirim (MG).

As outras três vítimas ainda não tiveram a identidade confirmada. Entre elas estão uma mulher com idade estimada entre 10 e 19 anos, um homem de aproximadamente 50 anos, que estava sem documentos, e uma mulher que chegou a ser socorrida, mas morreu durante o atendimento médico.







Ônibus caiu em trecho de serra

O acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 232,6 da Rodovia Doutor Avelino Júnior, em um trecho de serra. Segundo a Polícia Militar, o ônibus, que teria sido fretado e saído de Minas Gerais, saiu da pista e despencou por uma ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) participaram do resgate das vítimas. O governo de São Paulo lamentou o acidente e manifestou solidariedade aos familiares.

Motorista foi preso

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool. Apesar disso, a Polícia Civil informou que investiga possíveis problemas relacionados às condições do veículo e à velocidade.

Segundo o delegado Rubens Melo, o ônibus apresentava pneu em condições inadequadas e teria enfrentado dificuldades para realizar a curva.



A polícia também constatou que o cronotacógrafo, equipamento utilizado para registrar informações como velocidade e tempo de deslocamento, estava vencido e sem o selo do Inmetro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a autorização relacionada ao transporte estava vencida.

Após receber voz de prisão em flagrante, o motorista foi encaminhado à cadeia de Cruzeiro. A previsão é que ele passe por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, 21.

As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades.