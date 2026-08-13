Agência climática prevê El Ninõ com intensidade de 90% no Brasil

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O fenômeno El Niño será um dos mais fortes registrados na história em 2026. Segundo uma previsão da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), há 90% de chance dele atingir um pico de intensidade durante sua passagem pelo Brasil.

O boletim da agência climática estadunidense alerta que a passagem acontecerá entre outubro e dezembro deste ano. Sua força depende do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial nos próximos meses e da resposta da atmosfera sobre ele.

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No território brasileiro, a expectativa é de que os padrões de chuva e temperatura sejam alterados no país, trazendo riscos de eventos extremos no Sul, redução de chuvas no Norte e em partes do Nordeste, além de irregularidade nas precipitações no Sudeste e Centro-Oeste.

De acordo com especialistas, um dos principais efeitos esperados no Brasil e em outros países próximos é o aumento de períodos prolongados de calor, durante a primavera e o verão.