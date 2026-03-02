PROIBIDO
Anvisa proíbe comercialização de alimento popular de restaurantes
O alimento passou por uma inspeção minuciosa do órgão sanitário
Por Franciely Gomes
A Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de mais um alimento popular de restaurantes nesta segunda-feira, 2. Segundo dados divulgados pelo órgão sanitário, os palmitos em conserva da marca Palmito Lemos foram o alvo da vez.
A decisão foi tomada após uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária, no dia 11 de fevereiro. Durante a visita a empresa BR Indústria de Alimentos Limitada, responsável pela produção do alimento, o órgão notou que o espaço funcionava sem licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção.
Mediante relatório minucioso, a Anvisa determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e do consumo dos produtos da marca, que até o momento não se manifestou publicamente sobre a decisão.
