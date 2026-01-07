Anvisa retira produtos Nestlé do mercado; saiba quais

Anvisa determina recolhimento de fórmulas da Nestlé - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de lotes específicos de fórmulas infantis da Nestlé após identificar risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e tem caráter preventivo.

Entre as marcas atingidas estão Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. A decisão veta não apenas a venda, mas também a distribuição e o uso das unidades envolvidas.

Risco existe, mas não há casos registrados

Segundo a Anvisa, até o momento não há registros de intoxicação associados aos produtos, nem no Brasil nem em outros países. Ainda assim, o consumo de alimentos contaminados pela toxina pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.

A ação foi tomada após a própria Nestlé iniciar um recolhimento voluntário global, ao detectar a toxina em itens produzidos em uma de suas fábricas na Holanda. Mais de 30 países participam do recall.

Ingrediente contaminado veio de fornecedor global

De acordo com a Anvisa, a cereulide foi identificada em um ingrediente fornecido por uma empresa terceirizada de óleos, utilizada na fabricação das fórmulas. Diante do achado, a companhia comunicou as autoridades e iniciou o recolhimento dos produtos afetados.

Em nota, a Nestlé informou que a detecção ocorreu durante análises periódicas de controle de qualidade e que o fornecedor já foi notificado. A empresa afirma atuar em “estreita cooperação com as autoridades responsáveis” para evitar qualquer impacto ao consumidor.

Venda, distribuição e uso de lotes de fórmulas infantis foram suspensos

Por que o risco é maior em bebês

Segundo o pediatra Albert Bousso, diretor do Hospital Infantil Darcy Vargas, crianças pequenas têm menor tolerância à ação da toxina quando comparadas a adultos.

— A toxina interfere em um processo metabólico envolvendo o íon potássio e provoca vômitos. O maior risco é a desidratação, causada pelo vômito intenso ou pela diarreia. O tratamento é basicamente de suporte, com hidratação e acompanhamento clínico. Casos graves são possíveis, mas extremamente raros — explica.

Em quadros leves, os sintomas costumam desaparecer em até 24 horas.

O que pais e responsáveis devem fazer

A Anvisa orienta que pais e responsáveis verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, não deve ser consumido. Os demais lotes seguem liberados.

Consumidores que tenham adquirido os produtos afetados devem entrar em contato com o Atendimento ao Consumidor da Nestlé para devolução e reembolso integral, pelos canais:

[email protected]

0800 761 2500 (atendimento 24h)

Se a criança apresentar sintomas compatíveis após o consumo, a recomendação é buscar atendimento médico imediato e informar qual alimento foi ingerido, levando a embalagem sempre que possível.