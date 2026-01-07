Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO MISTÉRIO?

Fim de mistério? Exército revela a verdade sobre "ET de Varginha"

Inquérito aponta que suposta criatura se tratava de homem com transtornos mentais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

07/01/2026 - 13:29 h
STM diz que incidente foi fruto de sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas
STM diz que incidente foi fruto de sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas -

Três décadas após o episódio que colocou o Sul de Minas no mapa da ufologia mundial, documentos oficiais das Forças Armadas trazem uma explicação terrestre e detalhada para o "Caso ET de Varginha".

De acordo com o Superior Tribunal Militar (STM), o incidente foi fruto de uma sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado em março de 1997 pela Escola de Sargentos das Armas (ESA), concluiu que a "criatura" avistada por três jovens em um terreno baldio era um homem com transtornos mentais, conhecido na região por perambular pelas ruas e permanecer frequentemente agachado.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

No dia do relato, a baixa visibilidade causada por uma forte chuva de granizo teria contribuído para a confusão visual das testemunhas.

Investigação detalhada

O processo, que soma cerca de 600 páginas divididas em dois volumes, refuta ponto a ponto as teorias de uma operação secreta. A investigação incluiu:

O Exército auditou itinerários, horários e registros de saída de viaturas, comprovando que não houve deslocamentos compatíveis com o suposto resgate de um ser extraterrestre.

Todos os militares citados em obras ufológicas foram interrogados e negaram qualquer participação no evento. O STM também ouviu os ufólogos responsáveis pelo livro que popularizou o caso nacionalmente.

Uma fotografia do morador local foi anexada aos autos para demonstrar a semelhança com a descrição feita pelas jovens na época.

Transparência

A conclusão do IPM é de que não há qualquer indício de atividade extraterrestre ou ocultação de provas por parte das autoridades brasileiras.

Para encerrar as especulações, o STM informou que os autos do processo estão disponíveis para consulta pública em seu portal oficial.

Com acesso integral aos documentos, qualquer cidadão pode verificar as provas que transformaram o "mistério espacial" em um caso de saúde pública e interpretação equivocada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caso ET de Varginha documentos oficiais investigação militar saúde pública teorias da conspiração ufologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
STM diz que incidente foi fruto de sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

STM diz que incidente foi fruto de sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

STM diz que incidente foi fruto de sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

STM diz que incidente foi fruto de sucessão de boatos, falhas de interpretação e coincidências climáticas
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x