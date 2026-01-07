Maior que o Coliseu: mansão em Alphaville ultrapassa R$ 1 bilhão

Com área comparável ao Coliseu de Roma, mansão em Alphaville chama atenção pelo luxo extremo - Foto: Reprodução / Youtube

O mercado imobiliário de luxo no Brasil alcança patamares que desafiam qualquer padrão tradicional. Em Alphaville, na Grande São Paulo, uma mansão avaliada em cerca de R$ 1 bilhão se destaca não apenas pelo valor, mas pela grandiosidade: trata-se da maior residência do país, segundo especialistas do setor.

Embora existam discussões sobre rankings internacionais, dentro do território nacional o título é praticamente incontestável. O imóvel pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio-fundador e acionista majoritário da RedeTV!.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Dimensões que impressionam

A mansão possui 17,8 mil metros quadrados de área construída, espaço superior ao de dois campos oficiais de futebol. Para efeito de comparação, a estrutura se aproxima do tamanho do Coliseu de Roma, que ocupa cerca de 24 mil metros quadrados.

Localizada em um dos condomínios mais valorizados do Brasil, a residência reforça o padrão de exclusividade e privacidade que transformou Alphaville em referência de alto padrão no país.

Suíte maior que muitos prédios

Entre os ambientes mais chamativos está a suíte máster, que sozinha ocupa cerca de 1,2 mil m² — metragem maior do que a de muitos edifícios residenciais. O espaço conta com piscina privativa e até heliponto exclusivo, elevando o conceito de conforto a outro nível.

No centro da casa, um amplo jardim interno funciona como eixo da residência. O projeto foi inspirado nos Jardins de Luxemburgo, em Paris, trazendo referências europeias para o coração do imóvel.

Projeto monumental e obra de grande escala

A construção da mansão foi concluída em 2014 e mobilizou aproximadamente 300 profissionais, entre engenheiros, arquitetos e técnicos especializados. Cada detalhe foi pensado para integrar luxo, monumentalidade e funcionalidade.

O resultado é um verdadeiro complexo residencial, onde arquitetura, paisagismo e áreas de lazer se unem em um projeto que foge completamente do convencional.

Luxo, privacidade e estilo de vida exclusivo

Mais do que uma casa, a mansão representa um estilo de vida marcado por sofisticação e privacidade. Vivendo no local com as filhas Alice e Antonella, o casal mantém uma rotina cercada por segurança, infraestrutura de alto nível e referências estéticas internacionais.

A residência se consolida como um dos maiores símbolos do mercado imobiliário de luxo no Brasil, reunindo dimensões históricas, valor bilionário e um padrão arquitetônico comparável ao de palácios e construções icônicas do mundo.