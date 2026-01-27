Anvisa suspende venda de item popular do churrasco

Siga o A TARDE no Google

Um dos lotes do produto foi suspenso dos mercados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão do sal grosso nesta semana. Em nota, o órgão afirmou que o produto recolhido foi a versão iodada (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda, usada popularmente para temperar carnes de churrasco.

Agentes do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro alegaram que o lote 004/24, com vencimento em 30 de outubro de 2026, foi reprovado no teste de determinação de iodo, contendo doses mais baixas do que o orientado pela Anvisa.

“O iodo deve ser adicionado ao sal de cozinha, para evitar a deficiência desse elemento no organismo, que pode levar ao bócio (aumento da tireoide). A falta de iodo também pode ocasionar vários problemas ao desenvolvimento do feto, durante a gestação, entre outros problemas”, informaram no comunicado.

Outro item suspenso

A Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o uso do pó para decoração de doces, salgados e bolos, da marca Sugar Art, produzido pela Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda.

Eles informaram que o produto continha materiais plásticos em sua composição, tornando o produto impróprio para consumo e tóxico quando aplicado em grandes quantidades.