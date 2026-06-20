Aposta de Nova Iguaçu (RJ) fatura sozinha R$ 39,4 milhões na Mega-Sena

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Um apostador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), tem motivos de sobra para comemorar neste fim de semana. Uma aposta única e simples, realizada na casa lotérica Rancho de Sorte Loterias, cravou as seis dezenas do concurso 3021 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 20.

O sortudo (ou sortuda) vai embolsar o prêmio principal de R$ 39.427.096,38. Os números sorteados foram: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58. Minas Gerais na trave: sete apostas acertam a quin Sortudo (ou sortuda) vai embolsar o prêmio principal de R$ 39.427.096,38. Os números sorteados foram: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58.

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Apostas de Minas Gerais registraram os jogos nas seguintes cidades:

Belo Horizonte

Betim (Grande BH)

Lagoa Santa (Grande BH)

Muzambinho (Sul de Minas)

Paracatu

Pimenta (Oeste do estado)

Teófilo Otoni (Vale do Mucuri)

Próximo concurso

Como o prêmio principal foi extraído, o próximo sorteio — concurso 3022, que acontece na terça-feira (23/06) — recomeça com uma estimativa de R$ 3,5 milhões.

Para concorrer, basta marcar de 6 a 20 números no volante, entre os 60 disponíveis. Leva o prêmio milionário quem acertar as 6 dezenas, mas também há premiações para quem crava 5 (quina) ou 4 (quadra) números.

Como retirar o prêmio?

Se você foi um dos premiados neste concurso, fique atento às regras de retirada da Caixa Econômica Federal

Valores até R$ 2.259,20 (bruto): Podem ser retirados diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Valores acima de R$ 2.259,20: O pagamento é feito exclusivamente nas agências bancárias da Caixa, sendo obrigatória a apresentação de documento de identidade original, CPF e o recibo impresso da aposta.

Grandes quantias: Para prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00, o pagamento não é imediato. O valor é liberado no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar na agência.

Jogo online:

Quem realizou a aposta pelo portal ou app Loterias Caixa tem a opção de transferir valores de até R$ 1.581,44 (líquidos) direto para o aplicativo Mercado Pago.

Caso prefira receber em uma lotérica, é necessário gerar um código de resgate de 6 dígitos no portal da Caixa (com validade de 24 horas) e apresentá-lo impresso junto ao comprovante.