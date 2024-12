Ar condicionado e TV: saiba como é quarto onde Braga Netto está preso

Braga Netto foi preso por obstrução de justiça - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O general Walter Braga Netto, preso no sábado, 14, por obstrução de justiça nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, está sendo mantido no quarto do chefe de Estado Maior da 1ª Divisão do Exército, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a TV Globo, o cômodo tem armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. As refeições são feitas no rancho, restaurante onde os oficiais de patentes mais altas comem. Ele tem direito a quatro refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e ceia.

O local da prisão do general precisou ser improvisado, pois não havia na estrutura do Exército no Rio um espaço adequado para o isolamento de um general de quatro estrelas, que é a patente de Braga Netto. Além disso, o Fantástico apurou que a prisão dele neste batalhão está gerando mal estar entre os militares.