Ataque hacker afeta PF, STF e escritório de Alexandre de Moraes

Um ataque de um grupo hacker aconteceu nesta terça-feira, 3, contra os sistema do Supremo Tribunal Federal (STF), Polícia Federal, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ao escritório de advocacia Barci de Moraes, que pertence à família do ministro Alexandre de Moraes, autor do despacho que determinou o bloqueio da rede social X (antigo Twitter).

Segundo informações preliminares, os ataques foram DDoS (negação de serviço), onde são emitidos milhares de acessos simultâneos a determinados sites para desequilibrar as redes. O grupo autor do ataque informou que a ação tem por objetivo desobedecer a ordem de Moraes. Segundo dois delegados da Polícia Federal (PF), a rede interna do órgão está fora do ar desde o início da tarde desta terça. As informações são da Folha de São Paulo.

O ataque DDoS é uma ação que tenta sobrecarregar um site ou servidor até tirá-lo do ar. O STF emitiu uma nota sobre o assunto dizendo que os ataques começaram no dia 29 de agosto.

Confira a nota na íntegra:

No último dia 29/08, sistemas do STF foram alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal.