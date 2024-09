Moraes contraria parte do STF após tirar suspensão do X do plenário

Magistrado preside Primeira Turma da Corte - Foto: Nelson Jr.|SCO|STF

Uma ala do Supremo Tribunal Federal (STF) demonstrou contrariedade à decisão doministro Alexandre de Moraes em enviar a sentença sobre a suspensão do X (antigo Twitter) do Brasil. Para os magistrados, o caso deveria ter sido levado ao plenário.

No entendimento dos ministros, a medida deveria ter sido colocada em plenário para análise de todos os integrantes do STF. Contudo, para que o caso fosse submetido a plenário, um dos magistrados deveria ter apresentado uma questão de ordem, o que não aconteceu.

Com a opção, Moraes sinalizou internamente, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, que não pretende submeter a suspensão do X à análise de toda a corte.

A Primeira Turma formou maioria nesta segunda-feira, 2, para manter o pedido de Moraes, que preside o colegiado. Além dele, também são membros os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Já o plenário é formado por 11 integrantes.