STF: Novo questiona decisão de Moraes em suspender 'X' no Brasil

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de suspender as operações da rede social X no Brasil foi questionada pelo partido Novo. A legenda, comandada por Eduardo Ribeiro, alega que a medida viola a “liberdade de expressão”.

A interpelação foi apresentada por meio de uma ação de descumprimento fundamental (ADPF). O caso ainda carece de distribuição. O sorteio eletrônico para a escolha do magistrado responsável pelo documento deve excluir Moraes.

A sigla ainda entende que a determinação proferida pelo magistrado se configura como "censura judicial prévia para todo e qualquer cidadão brasileiro".

A decisão de Moraes está sendo analisada nesta segunda-feira, 2, pela Primeira Turma do STF, em sessão extraordinária do plenário virtual. Todos os ministros do colegiado já votaram para validar a determinação.