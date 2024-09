Musk cria conta para vazar decisões sigilosas de Moraes no X

A rede social do empresário criou um perfil para vazar decisões do do magistrado. - Foto: AFP

Após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, de suspender o X (antigo Twitter) do Brasil, a rede social criou um perfil para vazar decisões do do magistrado.

O suposto objetivo da nova conta, chamada Alexandre Files, seria “lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira”.

Uma das publicações se refere à ordem do ministro para o X bloquear perfis de bolsonaristas, como o senador Marcos do Val (PL-ES), e da filha do blogueiro de extrema-direita Oswaldo Eustáquio. A rede social já havia publicado a decisão em 13 de agosto.

Na sexta-feira, 30, Moraes determinou a suspensão da rede social em todo o Brasil após “inadimplência de multas aplicadas”. A ordem de suspensão deve vigorar até a empresa cumprir todas as ordens judiciais proferidas pelo STF; pagar as multas fixadas; e indicar uma pessoa física ou jurídica como representante legal no Brasil. Se for PJ, deverá haver também um responsável administrativo.

O descumprimento de decisões de bloqueio de contas consideradas ilegais pelo X está, portanto, entre os motivos pelos quais Moraes bloqueou o acesso à plataforma

O ministro mencionou em sua decisão da sexta-feira 30 a descoberta de “participação criminosa e organizada de inúmeras pessoas para ameaçar e coagir delegados federais que atuam ou atuaram nos procedimentos investigatórios contra milícias digitais e ‘ e a tentativa de golpe de Estado”