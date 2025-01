Autores da morte de jovem no Ceará tiveram acesso ao celular da vítima

Os homens responsáveis pela morte do adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, que foi confundido com um membro de um facção criminosa do Ceará, tiveram acesso ao celular da vítima antes de praticarem o crime. O adolescente, que passava férias com o pai em Jericoacoara foi morto entre 17 e 18 de dezembro.

"As investigações apontam, até o momento, que os criminosos tiveram acesso ao telefone da vítima e, ao verificarem conversas e também algumas fotos, acreditaram que teria algum tipo de ligação ou era simpatizante de um grupo criminoso rival de origem paulista. Então, essa teria sido a motivação do crime por parte desses criminosos", pontuou o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez.

A polícia apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no crime e outro homem foi preso no Maranhão por suspeita de ser o mandante. O adolescente foi apreendido em Fortaleza, no Bairro Barroso, e confessou participação no crime, de acordo com as investigações.

Em coletiva de imprensa, a Secretaria da Segurança Pública informou que todos os suspeitos foram identificados, e a “expectativa é de que todos sejam presos até o fim desta semana”.