Avião com grávida e criança cai de cabeça para baixo em área de mata

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Um avião de pequeno porte, que transportava uma mulher grávida e uma criança de cinco anos, caiu de cabeça para baixo no Amazonas, neste domingo, 1º. O acidente ocorreu em uma área de mata na rodovia Transamazônica (BR-230), entre os municípios de Humaitá e Apuí.

Informações preliminares apontam que o incidente teria ocorrido enquanto o veículo estava em procedimento de decolagem.

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Todos os ocupantes da aeronave ficaram feridos. Eles pertencem à mesma família e foram identificados como:

Marcela Pereira Pinheiro, de 35 anos, grávida;

Beatriz Pinheiro Fagundes, de 5;

Elson Fagundes de Oliveira, de 45 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) aponta que a criança sofreu uma ruptura no diafragma, provocando assim o deslocamento do fígado. Portanto, o estado de saúde da menina é grave.

Já a mulher grávida não apresentava ferimentos graves, mas recebeu atendimento e acompanhamento psicológico. Por fim, Elson teve um corte profundo na testa.

Como ocorreu o resgate do acidente aéreo?

Motoristas que passavam pela rodovia e avistaram a situação realizaram o socorro e retiraram os ocupantes da aeronave. Em seguida, foi iniciado o deslocamento em um veículo particular em direção a Humaitá. Nas proximidades da balsa, uma equipe do Hospital Municipal encontrou as vítimas e assumiu o transporte até a unidade de saúde.

Apesar de terem sido acionados para o resgate, os bombeiros não precisaram atuar pois, segundo a corporação, a aeronave não apresentava vazamento de combustível nem oferecia risco imediato que exigisse intervenção no local.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para apurar o acidente.

Desta forma, uma equipe do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), sediado em Manaus, realizou a Ação Inicial. O procedimento envolve a coleta de informações, a preservação de elementos e a análise dos danos causados à aeronave.

Esses dados são fundamentais para auxiliar as investigações. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o acidente.