BRASIL
Avião com grávida e criança cai de cabeça para baixo em área de mata
Além delas, um homem de 45 anos também estava na aeronave
Um avião de pequeno porte, que transportava uma mulher grávida e uma criança de cinco anos, caiu de cabeça para baixo no Amazonas, neste domingo, 1º. O acidente ocorreu em uma área de mata na rodovia Transamazônica (BR-230), entre os municípios de Humaitá e Apuí.
Informações preliminares apontam que o incidente teria ocorrido enquanto o veículo estava em procedimento de decolagem.
Todos os ocupantes da aeronave ficaram feridos. Eles pertencem à mesma família e foram identificados como:
- Marcela Pereira Pinheiro, de 35 anos, grávida;
- Beatriz Pinheiro Fagundes, de 5;
- Elson Fagundes de Oliveira, de 45 anos.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) aponta que a criança sofreu uma ruptura no diafragma, provocando assim o deslocamento do fígado. Portanto, o estado de saúde da menina é grave.
Já a mulher grávida não apresentava ferimentos graves, mas recebeu atendimento e acompanhamento psicológico. Por fim, Elson teve um corte profundo na testa.
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Como ocorreu o resgate do acidente aéreo?
Motoristas que passavam pela rodovia e avistaram a situação realizaram o socorro e retiraram os ocupantes da aeronave. Em seguida, foi iniciado o deslocamento em um veículo particular em direção a Humaitá. Nas proximidades da balsa, uma equipe do Hospital Municipal encontrou as vítimas e assumiu o transporte até a unidade de saúde.
Apesar de terem sido acionados para o resgate, os bombeiros não precisaram atuar pois, segundo a corporação, a aeronave não apresentava vazamento de combustível nem oferecia risco imediato que exigisse intervenção no local.
De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para apurar o acidente.
Desta forma, uma equipe do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), sediado em Manaus, realizou a Ação Inicial. O procedimento envolve a coleta de informações, a preservação de elementos e a análise dos danos causados à aeronave.
Esses dados são fundamentais para auxiliar as investigações. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o acidente.