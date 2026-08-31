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BRASIL

Avião com mais de 150 pessoas a bordo sai da pista e atola no Brasil

Aeronave saiu de Guarulhos e pousou com tempo de chuva nesta segunda-feira, 31

Gustavo Zambianco
Por
Avião atolado depois de sair de pista
Avião atolado depois de sair de pista - Foto: Divulgação | RPC Cascavel

Um avião com 151 pessoas a bordo saiu da pista e atolou durante um pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Paraná, na manhã desta segunda-feira, 31.

Mesmo com a situação, nada mais grave aconteceu e ninguém ficou ferido.

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Veja o que a companhia diz

De acordo com a Latam, o incidente aconteceu por volta das 9h45, sob condições de chuva na cidade.

Ainda conforme a companhia aérea, o voo LA3858 havia saído do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Cascavel. Ao todo, 145 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo.

Depois de ultrapassar os limites da pista, a aeronave parou em uma área de lama ao lado da via pavimentada.

Voo de volta foi cancelado

Em decorrência do acidente, o voo que faria o trajeto de volta entre Cascavel e Guarulhos foi cancelado pela Latam.

De acordo com a companhia, os passageiros estão sendo acomodados em outras operações a partir de Foz do Iguaçu.

A companhia informou que está prestando assistência aos passageiros e tripulantes e colaborando com as autoridades na apuração do caso.

As condições para remoção da aeronave estão sendo avaliadas pela Latam, assim como as causas do acidente estão sendo apuradas.

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acidente avião

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