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LUTO

Morre aos 77 anos, Carlos Monforte, pioneiro da ancoragem na TV

Comunicador passava por tratamento oncologico, porém, motivo da morte não foi revelado

Rodrigo Tardio
Por
Carlos Monforte foi Pioneiro na ancoragem do jornalismo televisivo no país
Carlos Monforte foi Pioneiro na ancoragem do jornalismo televisivo no país - Foto: Reprodução

Pioneiro na ancoragem do jornalismo televisivo no país, o jornalista Carlos Monforte faleceu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos, no Distrito Federal. A notícia foi confirmada pelos familiares à TV Globo.

O comunicador passava por tratamento oncologico, contudo, o motivo exato do óbito não foi tornado público.

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Nascido do matrimônio entre o servidor público Américo Monforte e a dona de casa Elizabeth Monforte, Carlos Américo Aguiar Monforte ingressou na imprensa pelo periódico A Tribuna, na cidade de Santos, antes mesmo de obter seu diploma acadêmico.

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Carreira

Já graduado, prestou assessoria de imprensa para a Secretaria de Obras paulista e atuou como repórter especial no jornal O Estado de S. Paulo.

A história na TV Globo teve início em 1978, atuando na cobertura local e em reportagens para o "Jornal Nacional" e o "Fantástico".

No ano de 1982, passou a liderar a cobertura política do "Jornal da Globo" e assumiu a apresentação e edição do "Bom Dia São Paulo". No ano seguinte, transferiu-se para o "Bom Dia Brasil", onde exerceu os cargos de apresentador e editor-chefe.

Após uma pausa em 1992 para estruturar a área de comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), regressou à TV Globo dois anos depois como repórter especial em Brasília, voltando ao comando do "Bom Dia Brasil" em 1996.

A partir de 1998, passou a integrar a equipe da GloboNews, apresentando o "Espaço Aberto". Teve passagens breves pelo "Jornal da Globo" e pelo "Jornal Hoje", assumindo a gestão do canal de notícias na capital federal no fim de 2000. Em Brasília, esteve à frente do "Jornal das Dez" e de atrações como "GloboNews Política" e "Fatos e Versões", permanecendo no grupo até 2016.

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Tags

Carlos Monforte cobertura política falecimento de jornalistas história da comunicação jornalismo televisivo TV Globo

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