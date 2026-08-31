Morre aos 77 anos, Carlos Monforte, pioneiro da ancoragem na TV

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Pioneiro na ancoragem do jornalismo televisivo no país, o jornalista Carlos Monforte faleceu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos, no Distrito Federal. A notícia foi confirmada pelos familiares à TV Globo.

O comunicador passava por tratamento oncologico, contudo, o motivo exato do óbito não foi tornado público.

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Nascido do matrimônio entre o servidor público Américo Monforte e a dona de casa Elizabeth Monforte, Carlos Américo Aguiar Monforte ingressou na imprensa pelo periódico A Tribuna, na cidade de Santos, antes mesmo de obter seu diploma acadêmico.

Carreira

Já graduado, prestou assessoria de imprensa para a Secretaria de Obras paulista e atuou como repórter especial no jornal O Estado de S. Paulo.

A história na TV Globo teve início em 1978, atuando na cobertura local e em reportagens para o "Jornal Nacional" e o "Fantástico".

No ano de 1982, passou a liderar a cobertura política do "Jornal da Globo" e assumiu a apresentação e edição do "Bom Dia São Paulo". No ano seguinte, transferiu-se para o "Bom Dia Brasil", onde exerceu os cargos de apresentador e editor-chefe.

Após uma pausa em 1992 para estruturar a área de comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), regressou à TV Globo dois anos depois como repórter especial em Brasília, voltando ao comando do "Bom Dia Brasil" em 1996.

A partir de 1998, passou a integrar a equipe da GloboNews, apresentando o "Espaço Aberto". Teve passagens breves pelo "Jornal da Globo" e pelo "Jornal Hoje", assumindo a gestão do canal de notícias na capital federal no fim de 2000. Em Brasília, esteve à frente do "Jornal das Dez" e de atrações como "GloboNews Política" e "Fatos e Versões", permanecendo no grupo até 2016.