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ARRANCADO DA MOTO

Após confusão, candidato a deputado diz ter sofrido abuso de autoridade em Alagoinhas

Candidato afirma ter sido agredido por policiais durante motociata regularizada

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Ex-prefeito afirma ter sido arrancado da motocicleta e agredido fisicamente
Ex-prefeito afirma ter sido arrancado da motocicleta e agredido fisicamente - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O candidato a deputado estadual, Thiancle Araújo (PSD), denunciou ter sido vítima de agressões físicas e abuso de autoridade promovidos por policiais durante um ato de campanha na tarde do domingo, 30, no município de Alagoinhas.

​O episódio ocorreu durante uma motociata que reunia mais de 150 motociclistas em apoio a Thiacle e ao candidato a deputado federal Marcola.

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Evento de campanha

De acordo com a equipe do candidato, o evento integrava a agenda oficial de campanha e cumpria os trâmites legais, tendo sido previamente informado ao comando da Polícia Militar. O veículo de som utilizado na mobilização também operava de acordo com a legislação eleitoral.

​Aínda de acordo com o relato do candidato, que também é advogado, a abordagem truculenta ocorreu quando ele tentou dialogar com a guarnição para prestar esclarecimentos.

Araújo afirma ter sido arrancado da motocicleta e agredido fisicamente, sem que os policiais sequer tivessem solicitado sua identificação formal prévia.

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Acompanhamento da OAB

​Em nota, Thiancle declarou que a ação não representa um fato isolado, classificando a abordagem como parte de um histórico de perseguição motivado por sua atuação em defesa de populações em situação de vulnerabilidade social.

​Após o incidente, o candidato foi conduzido à delegacia da cidade, onde recebeu assistência direta de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A defesa informou que adotará todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis. Cobram-se providências urgentes do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia para a apuração rigorosa das condutas dos agentes envolvidos.

​Vídeos que registraram a abordagem policial e as supostas agressões devem ser tornados públicos em breve para auxiliar nas investigações

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Tags

Abuso de autoridade agressão policial candidatura 2022 direitos humanos OAB Bahia Thiancle Araújo

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