Bebê nasce com quase o dobro do peso médio e condição clínica incomum

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As roupinhas separadas durante a gravidez não serviram. A pequena Isa da Silva Vieira chegou ao mundo pesando 6,2 kg e medindo 54 centímetros,quase o dobro do tamanho esperado para uma recém-nascida. Agora, enquanto acompanha a recuperação da filha no hospital, a família também busca roupas adequadas para a bebê.

Isa nasceu na última segunda-feira ,9, no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, no Amazonas. Com um peso registrado inesperado, a bebê precisou de cuidados especiais da equipe médica desde as primeiras horas de vida.

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Segundo o pediatra John Elton, a menina apresentou hipoglicemia, condição caracterizada pela baixa concentração de açúcar no sangue. Ela passou por procedimentos para regularizar os níveis de glicose e permanece sob acompanhamento médico em uma incubadora.

Um detalhe que chama atenção no caso é que a mãe não desenvolveu diabetes durante a gestação, condição que pode estar associada ao nascimento de bebês com peso elevado.

Família pede doações de roupas

Com o tamanho de Isa, as peças tradicionais de recém-nascido preparadas pelos pais durante a gravidez não serviram. Por isso, a família iniciou uma campanha para conseguir roupas que atendam às medidas da menina.

A mobilização também terá um gesto de solidariedade: as peças do enxoval que não puderem ser aproveitadas por Isa serão doadas a outras famílias em situação de necessidade no município.

Enquanto aguardam a liberação médica, os pais acompanham a evolução do quadro da filha e esperam o momento de levá-la para casa.