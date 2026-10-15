Jovem descobre dente raro crescendo acima do olho após fazer exame

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Um adolescente entrou para a história após retirar um dente que estava crescendo na parte superior da cavidade ocular. De acordo com informações divulgadas pelo portal News Force, o jovem de 16 anos chegou ao hospital se queixando de um inchaço indolor acima do olho esquerdo.

Pouco tempo depois, surgiram duas pontas brancas e afiadas entre a pálpebra e a sobrancelha dele, revelando a formação do canino já desenvolvido. Posteriormente, o dente foi removido através de uma cirurgia delicada, sem danos ao paciente.

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O caso aconteceu na Índia e foi registrado como inédito, pois é o primeiro dente ectópico (aqueles que nascem fora da boca, tanto de leite quanto permanentes), relatado na órbita superior.

Médicos locais alegaram que o jovem não possuía histórico de traumas, procedimentos odontológicos e formações como cistos e tumores. Ainda não há uma explicação científica sobre o motivo do nascimento do dente na região dos olhos, mas o caso segue em avaliação dos pesquisadores.

O dente pode nascer de novo no local?

Uma vez retirado, o dente ectópico não volta a crescer no local, pois não há raízes para firmá-lo. Profissionais de saúde alertam que também é improvável que o paciente desenvolva outro dente ectópico durante sua vida.