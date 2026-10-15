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CASO RARO

Jovem descobre dente raro crescendo acima do olho após fazer exame

Caso foi registrado como inédito no mundo

Franciely Gomes
Por
Registro do dente no olho do jovem
Registro do dente no olho do jovem - Foto: Reprodução

Um adolescente entrou para a história após retirar um dente que estava crescendo na parte superior da cavidade ocular. De acordo com informações divulgadas pelo portal News Force, o jovem de 16 anos chegou ao hospital se queixando de um inchaço indolor acima do olho esquerdo.

Pouco tempo depois, surgiram duas pontas brancas e afiadas entre a pálpebra e a sobrancelha dele, revelando a formação do canino já desenvolvido. Posteriormente, o dente foi removido através de uma cirurgia delicada, sem danos ao paciente.

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O caso aconteceu na Índia e foi registrado como inédito, pois é o primeiro dente ectópico (aqueles que nascem fora da boca, tanto de leite quanto permanentes), relatado na órbita superior.

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Médicos locais alegaram que o jovem não possuía histórico de traumas, procedimentos odontológicos e formações como cistos e tumores. Ainda não há uma explicação científica sobre o motivo do nascimento do dente na região dos olhos, mas o caso segue em avaliação dos pesquisadores.

O dente pode nascer de novo no local?

Uma vez retirado, o dente ectópico não volta a crescer no local, pois não há raízes para firmá-lo. Profissionais de saúde alertam que também é improvável que o paciente desenvolva outro dente ectópico durante sua vida.

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Dente índia Saúde

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