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PROJETO INOVADOR

Cristiano Ronaldo em novo ramo: atleta vai construir fábrica de R$ 112 milhões

Local escolhido para o investimento privado foi uma pequena cidade

Edvaldo Sales
Por
Local escolhido para o investimento privado foi uma pequena cidade
Local escolhido para o investimento privado foi uma pequena cidade - Foto: AFP

Cristiano Ronaldo vai construir uma fábrica de água, com investimento total avaliado em quase 20 milhões de euros (R$ 112 milhões). O jogador vai fazer a construção através da empresa Maravilha Decimal, da qual é co-proprietário.

A fábrica vai ser construída na cidade de Bragança, mais especificamente a pequena aldeia de Gostei, em Portugal. O município de pouco mais de 34 mil habitantes vai receber nos próximos anos uma nova unidade industrial de engarrafamento de água mineral.

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A fábrica vai ser construída na cidade de Bragança, mais especificamente a pequena aldeia de Gostei, em Portugal
A fábrica vai ser construída na cidade de Bragança, mais especificamente a pequena aldeia de Gostei, em Portugal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A empresa Maravilha Decimal é dividida em partes iguais entre o atacante Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, e o Grupo Outeirinho.

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Obras já estão em andamento

Segundo o jornal O Jogo, de Portugal, as obras de preparação do terreno e das fundações do edifício já estão em andamento, com a expectativa de que a estrutura principal comece a ser erguida entre março e abril.

A planta fabril foi projetada para captar a água diretamente de uma nascente local reconhecida por suas propriedades de pH alcalino e ação antioxidante.

A meta é embalar entre 500 e 600 milhões de litros anualmente. A estimativa do grupo gestor é concluir as instalações no final de 2027 para dar início às operações comerciais no começo de 2028.

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