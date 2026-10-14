Motorista bloqueia ambulância, recebe multa de R$ 80 mil e perde habilitação

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Um motorista de 36 anos foi condenado a pagar uma multa de 13,5 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 80 mil, após impedir a passagem de uma ambulância que seguia para um atendimento de emergência na Alemanha. Além da penalidade financeira, o homem perdeu a habilitação e ficará impedido de solicitar uma nova por pelo menos dois anos.

O episódio aconteceu na rodovia B17, na Baviera, e foi analisado pelo Tribunal Distrital de Augsburg. Segundo a acusação, o condutor permaneceu à frente do veículo de resgate por aproximadamente seis quilômetros, mesmo com a sirene e os sinais luminosos acionados.

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A atitude provocou um atraso estimado em cinco minutos na chegada da equipe médica ao local da ocorrência.

Motorista aproveitou passagem aberta pela ambulância

De acordo com a Promotoria, enquanto outros motoristas liberavam a pista para a ambulância, o homem aproveitava o espaço aberto no trânsito para acelerar e avançar pela rodovia.

Mesmo após repetidos sinais para que saísse da frente, ele continuou bloqueando a passagem dos socorristas.

O tribunal entendeu que o motorista também participou de uma corrida ilegal, já que teria ultrapassado significativamente o limite de velocidade para permanecer à frente do veículo de emergência.

Multa e suspensão do direito de dirigir

O homem foi condenado por coerção e participação em corrida ilegal em via pública. Além da multa de aproximadamente R$ 80 mil, teve a habilitação cassada, com proibição de solicitar outra por um período mínimo de dois anos.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do paciente que aguardava atendimento.

Segundo o jornal alemão Heute, a sentença ainda não é definitiva e cabe recurso.