Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

PUNIÇÃO

Motorista bloqueia ambulância, recebe multa de R$ 80 mil e perde habilitação

Condutor permaneceu à frente do veículo de resgate por aproximadamente seis quilômetros

Leilane Teixeira
Por
Condutor permaneceu à frente do veículo de resgate por aproximadamente seis quilômetros, mesmo com a sirene e os sinais luminosos acionados
Condutor permaneceu à frente do veículo de resgate por aproximadamente seis quilômetros, mesmo com a sirene e os sinais luminosos acionados - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

Um motorista de 36 anos foi condenado a pagar uma multa de 13,5 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 80 mil, após impedir a passagem de uma ambulância que seguia para um atendimento de emergência na Alemanha. Além da penalidade financeira, o homem perdeu a habilitação e ficará impedido de solicitar uma nova por pelo menos dois anos.

O episódio aconteceu na rodovia B17, na Baviera, e foi analisado pelo Tribunal Distrital de Augsburg. Segundo a acusação, o condutor permaneceu à frente do veículo de resgate por aproximadamente seis quilômetros, mesmo com a sirene e os sinais luminosos acionados.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A atitude provocou um atraso estimado em cinco minutos na chegada da equipe médica ao local da ocorrência.

Motorista aproveitou passagem aberta pela ambulância

De acordo com a Promotoria, enquanto outros motoristas liberavam a pista para a ambulância, o homem aproveitava o espaço aberto no trânsito para acelerar e avançar pela rodovia.

Mesmo após repetidos sinais para que saísse da frente, ele continuou bloqueando a passagem dos socorristas.

O tribunal entendeu que o motorista também participou de uma corrida ilegal, já que teria ultrapassado significativamente o limite de velocidade para permanecer à frente do veículo de emergência.

Leia Também:

PROJETO INOVADOR

Cristiano Ronaldo em novo ramo: atleta vai construir fábrica de R$ 112 milhões
Cristiano Ronaldo em novo ramo: atleta vai construir fábrica de R$ 112 milhões imagem

IRREGULARIDADES

Compra calçados na Shein? Investigação aponta falha grave de segurança
Compra calçados na Shein? Investigação aponta falha grave de segurança imagem

MUNDO

Papa Leão segue no hospital após cirurgia, mas passa noite tranquila
Papa Leão segue no hospital após cirurgia, mas passa noite tranquila imagem

Multa e suspensão do direito de dirigir

O homem foi condenado por coerção e participação em corrida ilegal em via pública. Além da multa de aproximadamente R$ 80 mil, teve a habilitação cassada, com proibição de solicitar outra por um período mínimo de dois anos.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do paciente que aguardava atendimento.

Segundo o jornal alemão Heute, a sentença ainda não é definitiva e cabe recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

alemanha Ambulância multa Trânsito

Relacionadas

Mais lidas