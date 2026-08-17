Bitelo faz história na Islândia com 420 kg e ganha elogios de ex-‘Game of Thrones’

O brasileiro Willian Brito Piovezan, conhecido como Bitelo, levantou 420 kg na prova de peso morto do Iceland’s Strongest Man 2026, realizada em Selfoss, na Islândia. Convidado para participar exclusivamente da prova, o atleta igualou a carga levantada pelo islandês Hafþór Júlíus Björnsson na mesma disputa e ganhou elogios de ex-‘Game of Thrones’.

Antes de se tornar conhecido no powerlifting, Bitelo trabalhou como servente de pedreiro no interior de São Paulo. Natural de Nova Granada, ele carregava materiais de construção ao lado do pai e de familiares entre os 12 e os 23 anos.

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Bitelo alcança maior marca da carreira

Em menos de três anos no powerlifting, Bitelo teve uma rápida evolução. Em 2024, começou com 331 kg no peso morto e, no Mundial da GPC, chegou a 350 kg. Em 2025, passou por marcas de 370 kg, 385 kg e 390 kg.

O salto seguinte ocorreu em 14 de junho de 2026, em Fortaleza. Pela primeira vez, o brasileiro retirou 400 kg do chão. Na mesma competição, fez 350 kg no agachamento e 212,5 kg no supino, chegando a 962,5 kg no total.

Menos de dois meses depois, Bitelo viajou à Islândia como convidado para participar do peso morto no Iceland’s Strongest Man. Ele não disputou as demais provas e, por isso, não concorreu ao título geral da competição.

Marca iguala levantamento de Hafþór Björnsson

Na tentativa decisiva, colocou 420 kg na barra e completou o levantamento. A marca igualou o peso levantado por Hafþór Björnsson naquela prova. O islandês, que possui o recorde mundial absoluto reconhecido pelo Guinness, de 510 kg, obtido em 2025, aplaudiu, abraçou e parabenizou o brasileiro após a tentativa.

Considerando os 350 kg registrados no Mundial da GPC, em outubro de 2024, e os 420 kg alcançados em agosto de 2026, Bitelo acrescentou 70 kg à sua marca no peso morto em menos de dois anos.

O registro público da CBP/GPC disponível antes da viagem à Islândia reconhecia os 400 kg de Fortaleza como recorde brasileiro da categoria Open acima de 140 kg. Como os 420 kg foram levantados em uma prova de strongman, ainda não havia confirmação pública de que a marca tivesse sido homologada pela GPC como novo recorde federativo. CNN Brasil e ge trataram o resultado como nova melhor marca brasileira.

Encontro com astro de Game of Thrones

Além do recorde, Bitelo também ganhou destaque pelo encontro com Halfthor Bjornsson, conhecido mundialmente por interpretar o personagem Montanha na série Game of Thrones. O islandês, que é recordista mundial no levantamento terra com 510 kg e venceu o World's Strongest Man em 2018, comemorou o feito do brasileiro.

Após o levantamento de 420 kg, Bjornsson aplaudiu Bitelo, o abraçou e parabenizou o atleta pela marca. Nas redes sociais, o islandês também exaltou o brasileiro e demonstrou respeito pelo desempenho apresentado na competição.

"Muito respeito ao Bitelo por me incentivar a ir até o fim e também por alcançar um recorde pessoal impressionante de 420 kg. Parabéns, irmão", escreveu Thor, vencedor do título de homem mais forte do mundo em 2018.

