NIS FINAL 5
Beneficiários que usam o Caixa Tem vão receber até R$ 650 nesta semana
Governo unifica saques em áreas de emergência e libera valores atualizados pelo aplicativo
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Socialiniciou nesta quarta-feira, 23, o repasse do Bolsa Família para beneficiários com Número de Identificação Social final 5.
O valor base do programa é de R$ 600, mas o montante pode atingir R$650 conforme a composição familiar.
A transferência ocorre diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem. O cronograma de pagamentos segue até o dia trinta de setembro, contemplando dez grupos divididos pelo dígito final do NIS.
Composição do benefício
O programa social prevê complementos financeiros baseados no perfil de cada família cadastrada no Cadastro Único:
- Benefício primeira infância: adicional de cento e cinquenta reais para cada criança com idade entre zero e seis anos.
- Benefício variável familiar: acréscimo de cinquenta reais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos.
- Benefício complementar: valor destinado a garantir que a soma total por família alcance o piso mínimo de seiscentos reais.
Antecipação em municípios em emergência
Famílias residentes em cento e setenta e nove municípios afetados por situação de emergência ou calamidade pública tiveram o saque liberado de forma unificada no primeiro dia do calendário.
A medida atende regiões nos estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.
Como consultar o saldo
Os beneficiários podem verificar os valores disponíveis e movimentar a quantia por meio de ferramentas digitais:
- Aplicativo Caixa Tem (disponível para sistemas Android e iOS).
- Aplicativo Bolsa Família.
Portal Cidadão da Caixa
Para movimentar os recursos, o usuário utiliza a mesma senha cadastrada no aplicativo, podendo realizar transferências via Pix, pagamento de boletos ou saques em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.