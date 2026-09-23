Beneficiários que usam o Caixa Tem vão receber até R$ 650 nesta semana

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Socialiniciou nesta quarta-feira, 23, o repasse do Bolsa Família para beneficiários com Número de Identificação Social final 5.

O valor base do programa é de R$ 600, mas o montante pode atingir R$650 conforme a composição familiar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A transferência ocorre diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem. O cronograma de pagamentos segue até o dia trinta de setembro, contemplando dez grupos divididos pelo dígito final do NIS.

Composição do benefício

O programa social prevê complementos financeiros baseados no perfil de cada família cadastrada no Cadastro Único:

Benefício primeira infância : adicional de cento e cinquenta reais para cada criança com idade entre zero e seis anos.

: adicional de cento e cinquenta reais para cada criança com idade entre zero e seis anos. Benefício variável familiar : acréscimo de cinquenta reais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos.

: acréscimo de cinquenta reais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos. Benefício complementar : valor destinado a garantir que a soma total por família alcance o piso mínimo de seiscentos reais.

Antecipação em municípios em emergência

Famílias residentes em cento e setenta e nove municípios afetados por situação de emergência ou calamidade pública tiveram o saque liberado de forma unificada no primeiro dia do calendário.

A medida atende regiões nos estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.

Como consultar o saldo

Os beneficiários podem verificar os valores disponíveis e movimentar a quantia por meio de ferramentas digitais:

Aplicativo Caixa Tem (disponível para sistemas Android e iOS).

Aplicativo Bolsa Família.

Portal Cidadão da Caixa

Para movimentar os recursos, o usuário utiliza a mesma senha cadastrada no aplicativo, podendo realizar transferências via Pix, pagamento de boletos ou saques em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.