Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

NIS FINAL 5

Beneficiários que usam o Caixa Tem vão receber até R$ 650 nesta semana

Governo unifica saques em áreas de emergência e libera valores atualizados pelo aplicativo

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Transferência ocorre diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem
Transferência ocorre diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem - Foto: Divulgaçao CEF

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Socialiniciou nesta quarta-feira, 23, o repasse do Bolsa Família para beneficiários com Número de Identificação Social final 5.

O valor base do programa é de R$ 600, mas o montante pode atingir R$650 conforme a composição familiar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A transferência ocorre diretamente na conta digital do aplicativo Caixa Tem. O cronograma de pagamentos segue até o dia trinta de setembro, contemplando dez grupos divididos pelo dígito final do NIS.

Composição do benefício

O programa social prevê complementos financeiros baseados no perfil de cada família cadastrada no Cadastro Único:

  • Benefício primeira infância: adicional de cento e cinquenta reais para cada criança com idade entre zero e seis anos.
  • Benefício variável familiar: acréscimo de cinquenta reais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos.
  • Benefício complementar: valor destinado a garantir que a soma total por família alcance o piso mínimo de seiscentos reais.

Antecipação em municípios em emergência

Famílias residentes em cento e setenta e nove municípios afetados por situação de emergência ou calamidade pública tiveram o saque liberado de forma unificada no primeiro dia do calendário.

A medida atende regiões nos estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.

Como consultar o saldo

Os beneficiários podem verificar os valores disponíveis e movimentar a quantia por meio de ferramentas digitais:

Portal Cidadão da Caixa

Para movimentar os recursos, o usuário utiliza a mesma senha cadastrada no aplicativo, podendo realizar transferências via Pix, pagamento de boletos ou saques em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

Leia Também:

POLÍTICA

Gilmar Mendes autoriza reajuste do Bolsa Família em meio às eleições
Gilmar Mendes autoriza reajuste do Bolsa Família em meio às eleições imagem

POLÍTICA

Caiado se manifesta contra reajuste do Bolsa Família e fala em “compra de voto”
Caiado se manifesta contra reajuste do Bolsa Família e fala em “compra de voto” imagem

CONTAS PÚBLICAS

Bolsa Família: governo terá de encontrar R$ 22,7 bilhões para bancar reajuste
Bolsa Família: governo terá de encontrar R$ 22,7 bilhões para bancar reajuste imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas