Brasil bate recorde e recebe 9 milhões de turistas em 2025

O Brasil se destacou no mapa do turismo global, apresentando o maior crescimento nas chegadas de visitantes - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Mais de 9 milhões de turistas passaram pelo Brasil em 2025, um aumento de 40% em relação aos 6,7 milhões de estrangeiros que visitaram o país em 2024. Os dados são do relatório Barômetro Mundial do Turismo (World Tourism Barometer), da ONU Turismo, divulgado em novembro deste ano.

O Brasil se destacou no mapa do turismo global, apresentando o maior crescimento nas chegadas de visitantes estrangeiros entre os principais destinos internacionais.

De janeiro a novembro, turistas internacionais movimentaram US$ 7,17 bilhões (RS$ 39,56 bilhões) na economia brasileira, avanço de 8,41% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

O estado de São Paulo foi o destino que mais recebeu estrangeiros em 2025, com quase 2,5 milhões de chegadas no período. Em seguida vêm Rio de Janeiro (1,9 milhão), Rio Grande do Sul (1,4 milhão), Paraná (958 mil) e Santa Catarina (651 mil).

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Planalto (Secom), somente o Carnaval de 2025 mobilizou mais de 53 milhões de pessoas e gerou receitas superiores a R$ 12 bilhões.

O governo federal destaca que a quantidade de estrangeiros que estiveram no país em 2025, superou em 30% a previsão para o ano, que era de 6,9 milhões de turistas internacionais.

Quem mais visitou o Brasil?

A Argentina foi o país estrangeiro que mais visitou o Brasil neste ano. Em 11 meses, os destinos brasileiros registraram a chegada de 3,1 milhões de moradores do país, total 82,1% maior que no mesmo período do ano passado.

O segundo lugar ficou com o Chile, com 21.497 entradas entre janeiro e novembro de 2025. Em seguida estão os Estados Unidos, com 677.888 chegadas, e o Uruguai, com 487.514 turistas. Na quinta posição está o Paraguai, com 454.327 desembarques estrangeiros.

O turismo dentro do próprio território brasileiro também foi movimentado. Cerca de 83,2 milhões de passageiros circularam em voos domésticos nos primeiros dez meses, o que tornou o Brasil o quarto maior mercado doméstico de aviação do mundo.

Previsão para 2026

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), companhias do setor programaram 150 mil voos e 20 milhões de assentos no período de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, somando destinos nacionais e internacionais. O total representa uma alta de 15% em relação ao mesmo período de 2024, com a oferta de mais de 9 mil voos extras e 1,4 milhão de assentos adicionais.