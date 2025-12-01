Brasil entra em alerta de tempestade na primeira semana de dezembro; confira

Inmet projeta um dezembro mais chuvoso - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Uma frente fria avança sobre o Brasil nesta primeira semana de dezembro, promovendo uma mudança drástica no padrão do clima com o retorno das chuvas intensase tempestades para as cinco regiões do país, além de uma queda nas temperaturas que alivia o calor extremo dos últimos dias.

A condição climática de risco se intensifica a partir desta segunda-feira, 1º, e deve perdurar até o final da semana, com acumulados de chuva que podem se aproximar dos 200 mm em algumas áreas.

O estado da Bahia deve ser atingido pelo sistema a partir da quinta-feira, 4 de dezembro, quando a frente fria avança até o sul do estado e o norte do Espírito Santo. O alerta é de chuvas intensas e tempestades no sul e oeste da Bahia, com a condição de alto risco se mantendo até a sexta-feira, 5 de dezembro, no centro-sul e oeste baiano.

Evolução do sistema e alertas diários

A mudança de padrão começa com a intensificação de uma baixa pressão entre o Sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Este sistema evoluirá para um ciclone extratropical com sua frente fria, que potencializará a organização da umidade e a formação de instabilidades em todo o território nacional.

Segunda-feira

A baixa pressão já traz risco de chuva forte e tempestades pontuais no Sul (norte/centro-leste do Rio Grande do Sul, sul/meio-oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná) e se desenvolve ao longo do dia, com alerta de chuvas intensas e tempestades também para partes do Mato Grosso, Goiás, Região Norte e interior do Nordeste (até o norte de Minas Gerais). Temperaturas seguem elevadas, podendo atingir 40º no Norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás.

Terça-feira

A baixa pressão atua próxima à costa do Rio Grande do Sul e do Sudeste. As instabilidades se desenvolvem com maior risco de chuvas intensas e tempestades no Norte/Leste do Paraná, em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Norte de Goiás, Região Norte e interior do Nordeste. Atenção especial para o Sudeste e Centro-Oeste, onde o calor potencializa o risco de granizo.

Quarta-feira

A frente fria já formada atua sobre o Sudeste. As temperaturas máximas diminuem. O alerta de chuvas intensas se estende para toda a Região Sudeste e Centro-Oeste, boa parte da Região Norte, sul do Maranhão/Piauí e oeste da Bahia. Há alerta de chuvas muito intensas no fim da tarde/noite para o norte do Rio de Janeiro, oeste de Minas Gerais e Espírito Santo.

Quinta-feira

A frente fria avança para o sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Uma massa de ar frio favorece tempo mais firme no Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Os alertas de chuvas intensas e tempestades continuam para o norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão/Piauí, Goiás e Mato Grosso. O maior risco de chuvas intensas no período da noite é para Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia.

Sexta-feira

A frente fria reduz as chuvas no Centro-Sul, mas os alertas de chuvas intensas e tempestades se concentram no Centro-Norte. O tempo firme predomina no Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Alerta-se para o norte do Espírito Santo, sul/centro/oeste da Bahia, sul do Maranhão/Piauí, Goiás, Mato Grosso e Região Norte.

A população deve acompanhar os alertas da Defesa Civil e se preparar para volumes de chuva que podem causar transtornos, especialmente nas áreas sob maior risco de tempestades e chuvas intensas.