Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Brasil entra em alerta de tempestade na primeira semana de dezembro; confira

A condição climática de risco se intensifica a partir desta segunda-feira

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

01/12/2025 - 8:04 h
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso -

Uma frente fria avança sobre o Brasil nesta primeira semana de dezembro, promovendo uma mudança drástica no padrão do clima com o retorno das chuvas intensase tempestades para as cinco regiões do país, além de uma queda nas temperaturas que alivia o calor extremo dos últimos dias.

A condição climática de risco se intensifica a partir desta segunda-feira, 1º, e deve perdurar até o final da semana, com acumulados de chuva que podem se aproximar dos 200 mm em algumas áreas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O estado da Bahia deve ser atingido pelo sistema a partir da quinta-feira, 4 de dezembro, quando a frente fria avança até o sul do estado e o norte do Espírito Santo. O alerta é de chuvas intensas e tempestades no sul e oeste da Bahia, com a condição de alto risco se mantendo até a sexta-feira, 5 de dezembro, no centro-sul e oeste baiano.

Evolução do sistema e alertas diários

A mudança de padrão começa com a intensificação de uma baixa pressão entre o Sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Este sistema evoluirá para um ciclone extratropical com sua frente fria, que potencializará a organização da umidade e a formação de instabilidades em todo o território nacional.

Leia Também:

Idosos podem definir cuidador de saúde e bens em caso de incapacidade
Conta de luz vai ficar mais barata em dezembro após 6 meses de bandeira vermelha
Padre interrompe missa após gol e brinca: “Será que foi do Flamengo?”

Segunda-feira

A baixa pressão já traz risco de chuva forte e tempestades pontuais no Sul (norte/centro-leste do Rio Grande do Sul, sul/meio-oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná) e se desenvolve ao longo do dia, com alerta de chuvas intensas e tempestades também para partes do Mato Grosso, Goiás, Região Norte e interior do Nordeste (até o norte de Minas Gerais). Temperaturas seguem elevadas, podendo atingir 40º no Norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás.

Terça-feira

A baixa pressão atua próxima à costa do Rio Grande do Sul e do Sudeste. As instabilidades se desenvolvem com maior risco de chuvas intensas e tempestades no Norte/Leste do Paraná, em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Norte de Goiás, Região Norte e interior do Nordeste. Atenção especial para o Sudeste e Centro-Oeste, onde o calor potencializa o risco de granizo.

Quarta-feira

A frente fria já formada atua sobre o Sudeste. As temperaturas máximas diminuem. O alerta de chuvas intensas se estende para toda a Região Sudeste e Centro-Oeste, boa parte da Região Norte, sul do Maranhão/Piauí e oeste da Bahia. Há alerta de chuvas muito intensas no fim da tarde/noite para o norte do Rio de Janeiro, oeste de Minas Gerais e Espírito Santo.

Quinta-feira

A frente fria avança para o sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Uma massa de ar frio favorece tempo mais firme no Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Os alertas de chuvas intensas e tempestades continuam para o norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, sul e oeste da Bahia, sul do Maranhão/Piauí, Goiás e Mato Grosso. O maior risco de chuvas intensas no período da noite é para Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia.

Sexta-feira

A frente fria reduz as chuvas no Centro-Sul, mas os alertas de chuvas intensas e tempestades se concentram no Centro-Norte. O tempo firme predomina no Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Alerta-se para o norte do Espírito Santo, sul/centro/oeste da Bahia, sul do Maranhão/Piauí, Goiás, Mato Grosso e Região Norte.

A população deve acompanhar os alertas da Defesa Civil e se preparar para volumes de chuva que podem causar transtornos, especialmente nas áreas sob maior risco de tempestades e chuvas intensas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta Bahia Centro-Oeste chuvas intensas ciclone extratropical clima Espirito Santo frente fria Mato Grosso MInas Gerais Nordeste previsão do tempo Rio de Janeiro Salvador São Paulo Sudeste tempestades

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Inmet projeta um dezembro mais chuvoso
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x