Brasil entra no ranking dos países com mais partos cesarianos

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O Brasil conquistou o topo de um novo ranking nos últimos anos. O país entrou para a lista dos que mais realizam partos cesarianos no mundo, como mostram os dados divulgados na análise conduzida por pesquisadores do Centro de Estudos e Promoção de Políticas de Saúde (CEPPS), do Einstein Hospital Israelita.

Os números também apontam que a redução dos partos normais foi de 39% no Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto a taxa de cesáreas cresceu em 38%, entre 2009 e 2023.

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Já em o levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2021 no BMJ Global Health, apontou que 55% dos nascimentos no Brasil ocorrem por via cirúrgica.

Recorte regional

Ainda segundo os dados apontados na revista científica Einstein, a região Nordeste foi a que apresentou o maior crescimento expressivo de cesáreas.

“O Nordeste apresentou um aumento acentuado ao longo do período do estudo, alinhando-se a tendências relatadas anteriormente, mas estendendo a abrangência temporal até os anos posteriores à pandemia de COVID-19”, escreveram os pesquisadores.

Já nas demais regiões do Brasil, o aumento se deu em todos os estados, exceto Roraima, onde os índices de partos por via cirúrgica caíram de 19,4% para 6,8% em 14 anos.