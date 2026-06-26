Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

RECORDE

Brasil entra no ranking dos países com mais partos cesarianos

O país apresentou um aumento da modalidade nos últimos anos

Franciely Gomes
Por
Os partos cesarianos cresceram nos últimos anos
Os partos cesarianos cresceram nos últimos anos - Foto: Ilustratativa | Magnific

O Brasil conquistou o topo de um novo ranking nos últimos anos. O país entrou para a lista dos que mais realizam partos cesarianos no mundo, como mostram os dados divulgados na análise conduzida por pesquisadores do Centro de Estudos e Promoção de Políticas de Saúde (CEPPS), do Einstein Hospital Israelita.

Os números também apontam que a redução dos partos normais foi de 39% no Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto a taxa de cesáreas cresceu em 38%, entre 2009 e 2023.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Já em o levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2021 no BMJ Global Health, apontou que 55% dos nascimentos no Brasil ocorrem por via cirúrgica.

Leia Também:

POLÍTICA

Fim da escala 6x1 já tem data para ser destravado no Senado
Fim da escala 6x1 já tem data para ser destravado no Senado imagem

TENTATIVA DE FUGA?

Sinal de tornozeleira de Bolsonaro falhou no dia do jogo do Brasil
Sinal de tornozeleira de Bolsonaro falhou no dia do jogo do Brasil imagem

POLÍCIA

Dupla de agiotas é presa após investigação revelar ameaças e perseguições
Dupla de agiotas é presa após investigação revelar ameaças e perseguições imagem

Recorte regional

Ainda segundo os dados apontados na revista científica Einstein, a região Nordeste foi a que apresentou o maior crescimento expressivo de cesáreas.

“O Nordeste apresentou um aumento acentuado ao longo do período do estudo, alinhando-se a tendências relatadas anteriormente, mas estendendo a abrangência temporal até os anos posteriores à pandemia de COVID-19”, escreveram os pesquisadores.

Já nas demais regiões do Brasil, o aumento se deu em todos os estados, exceto Roraima, onde os índices de partos por via cirúrgica caíram de 19,4% para 6,8% em 14 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil parto cesárea Saúde

Relacionadas

Mais lidas