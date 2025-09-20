Menu
BRASIL

Buggy capota em duna durante passeio e deixa turistas feridas

Veículo circulava de forma irregular nas dunas de Canoa Quebrada, no Ceará

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/09/2025 - 20:47 h
Mulheres não ficaram gravemente feridas
Mulheres não ficaram gravemente feridas -

Três mulheres ficaram feridas após o capotamento de um buggy durante um passeio turístico nas dunas da praia de Canoa Quebrada, em Aracati, litoral leste do Ceará. O acidente ocorreu na tarde dessa sexta-feira, 19, e envolveu um veículo que operava de forma irregular na região. O condutor fugiu do local logo após o ocorrido, mas já foi identificado pelas autoridades.

As mulheres foram amparadas por outras pessoas que estavam próximas. Apesar da gravidade do acidente, elas sofreram apenas escoriações leves e não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

Em nota, a Prefeitura de Aracati confirmou que o buggy não estava autorizado a circular na área onde ocorreu o capotamento. O município afirmou ainda que está adotando as medidas legais para responsabilizar o motorista e reforçou o compromisso com a segurança de turistas e com a preservação das áreas ambientais da cidade.

Outros casos

Este não é um episódio isolado. A praia de Canoa Quebrada já registrou outros acidentes relacionados a veículos trafegando de forma irregular pelas dunas.

Em janeiro deste ano, duas pessoas ficaram feridas após um buggy colidir com uma caminhonete em uma estrada de areia. A colisão ocorreu durante um passeio turístico, em uma trilha que deveria ser de uso exclusivo para buggys, mas que também vem sendo ocupada irregularmente por outros veículos. O acidente aconteceu quando o buggy fazia uma curva e acabou batendo de frente com a caminhonete.

Já em maio, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou uma picape literalmente "voando" por cima de uma duna e quase atingindo um buggy parado com passageiros. O carro, ao realizar uma manobra arriscada, sobe a duna em alta velocidade, passa por cima do outro veículo e cai com os quatro pneus estourados e os airbags acionados.

O condutor da picape foi identificado como um empresário da cidade de Russas, no interior do Ceará. Após o impacto, ele foi socorrido e levado inicialmente à UPA de Aracati, sendo transferido depois para um hospital particular.

