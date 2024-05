Caixa que transportava Joca estava com nome e destino errados | A TARDE

A caixa que transportava o golden retriever Joca, que morreu durante um voo entre Fortaleza e Guarulhos em um avião da Gol, na segunda-feira, 22, estava com a etiqueta de identificação com gênero e destino errados. De acordo com o jornal Metrópoles, a etiqueta estava com um nome feminino e com destino a Manaus, ao invés de Mato Grosso.

Segundo o Metrópoles, o advogado do engenheiro João Fantazzini, tutor do cachorro, afirmou que o animal foi encontrado encharcado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Um profissional que participou da ocorrência, deve realizar a necrópsia de Joca, que deve sair em 30 dias.

De acordo com Marcello Primo, o animal foi encontrado encharcado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ainda segundo o advogado, participaram da ocorrência um veterinário contratado pela companhia aérea e outro profissional, que acompanhou toda a vida do cachorro. Este último foi o responsável por fazer a necrópsia de Joca, que deve sair em 30 dias. O posicionamento da Gol Linhas Aéreas à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça deve sair ainda nesta quinta-feira, 25.

Joca, de cinco anos, saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter ido para o Mato Grosso, no mesmo voo do tutor. No entanto, a empresa cometeu um erro e enviou o cachorro para Fortaleza (CE). Após chegar na capital cearense, o animal foi enviado de volta para Guarulhos, mas quando o tutor chegou para encontrá-lo, ele já estava morto.

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciaram que também investigam o caso. A Delegacia do Meio Ambiente de Guarulhos instaurou inquérito policial para investigar a morte, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Através de nota, a Gol lamentou o ocorrido e informou que “por uma falha operacional, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”. Disse ainda que a equipe da empresa na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). “Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, diz a nota.

O presidente Lula (PT) cobrou esclarecimentos da empresa aérea Gol e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sobre a morte do golden retrievier Joca, durante uma viagem aérea entre Guarulhos (SP) e Fortaleza (CE). O petista se solidarizou com o dono do animal durante cerimônia nesta quarta-feira, 24. A agência e o Mnistério dos Aeroportos vão investigar morte do animal.