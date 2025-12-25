Cantor gospel morre após tomar choque em loja

Cantor gospel Keven Salomão - Foto: Reprodução | Tv Anhanguera

O cantor gospel Keven Salomão, de 25 anos, morreu eletrocutado enquanto trabalhava em uma loja de autopeças no bairro Rodoviário, em Goiânia. O jovem atuava como eletricista quando sofreu uma descarga elétrica enquanto instalava uma tomada utilizando uma escada.

Keven era conhecido nas redes sociais por compartilhar vídeos cantando em igrejas. O caso aconteceu na terça-feira, 23, e o jovem foi sepultado na última quarta, 24, conforme informou a mulher do artista, Iohanny Costa.

A Polícia Militar acompanha o caso. Até o momento, não há informações se o acidente aconteceu por falta de equipamentos de segurança ou se foi desatenção do profissional.

O Corpo de Bombeiros afirmou à TV Anhanguera que o jovem estava a cerca de 6 metros de altura e inconsciente, quando foi localizado. O resgate de Salomão aconteceu com o auxílio de uma empilhadeira.

Já a Polícia Civil diz que o caso está sendo investigado pela 20 Delegacia de Polícia, as perícias foram solicitadas e a polícia aguarda a conclusão dos laudos.