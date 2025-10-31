Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Carência? Funcionário processa colegas por não cantarem “parabéns” em festa

Denúncia foi julgada com decisão desfavorável ao trabalhador

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

31/10/2025 - 17:33 h
Um funcionário alegou ter sido vítima de discriminação no ambiente profissional
-

No último dia 8, a juíza Odete Carlin, da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo (RS), julgou um caso inusitado apresentado à Justiça do Trabalho. Um funcionário alegou ter sido vítima de discriminação no ambiente profissional após seus colegas não cantarem “parabéns” em seu aniversário — embora ele tenha recebido um bolo.

O trabalhador solicitou a rescisão indireta do contrato, alegando ter sofrido constrangimentos e sido alvo de boatos após ser substituído por uma nova funcionária, além do episódio em que seus colegas não cantaram “parabéns” em seu aniversário.

Durante a defesa, a empresa argumentou que o colaborador foi devidamente parabenizado e que o oferecimento de um bolo já representava uma atenção especial, pois normalmente apenas se canta a música de aniversário.

Segundo a empresa, as comemorações são organizadas espontaneamente pelos próprios funcionários, sem interferência da gestão.

No julgamento, a juíza entendeu que não houve ato discriminatório capaz de justificar a rescisão indireta. De acordo com a magistrada, a ausência da canção “parabéns” não configura constrangimento ou perseguição.

Com isso, o pedido do trabalhador foi julgado improcedente, mantendo-se o vínculo contratual conforme as regras estabelecidas.

x