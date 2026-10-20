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GUIA SALARIAL

Carreiras do futuro: veja cargos que vão pagar até R$ 93 mil em 2027

Estudo revela quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro

Edvaldo Sales
Por
Estudo revela quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro
Estudo revela quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro - Foto: Reprodução | Freepik

Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half revela as projeções salariais para mais de 450 cargos e aponta quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro em 2027.

O Guia Salarial reúne tendências de remuneração em oito áreas:

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  • Tecnologia;
  • Engenharia;
  • Jurídico;
  • Vendas e Marketing;
  • Finanças e Contabilidade;
  • Mercado Financeiro;
  • Seguros e Recursos Humanos.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira, 20, pelo g1, revela que os salários iniciais podem chegar a R$ 93.550 por mês, dependendo do cargo e do setor.

Os valores consideram apenas a remuneração-base, sem bônus ou benefícios, e refletem os salários pagos a profissionais conectados pela Robert Half a empregadores no Brasil.

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Carreiras com maiores salários previstos para 2027

O estudo mostrou que, entre as carreiras com os maiores salários previstos para 2027, destacam-se os cargos executivos do mercado financeiro.

Entretanto, funções ligadas à inteligência artificial e à análise de dados também aparecem entre as mais valorizadas.

Confira os 10 dos cargos mais bem pagos em 2027:

  1. Diretor financeiro (CFO) — Finanças e Contabilidade (grandes empresas): até R$ 93.550 por mês.
  2. Sales Trader — Diretor Executivo (Managing Director): até R$ 90.050 por mês.
  3. Diretor-geral de Finanças (CFO) — Mercado Financeiro: até R$ 85.250 por mês.
  4. Gerente-geral — Vendas e Marketing (grandes empresas): até R$ 85.000 por mês.
  5. Trader — Diretor Executivo (Managing Director): até R$ 84.600 por mês.
  6. Diretor executivo de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 81.700 por mês.
  7. Diretor executivo de Fusões e Aquisições (M&A): até R$ 80.650 por mês.
  8. Chief Data Officer (CDO) — Seguros: até R$ 72.000 por mês.
  9. Diretor financeiro (CFO) — Seguros: até R$ 66.150 por mês.
  10. Diretor comercial — Vendas e Marketing (grandes empresas): até R$ 62.100 por mês.

Já entre os cargos não executivos com as maiores remunerações previstas para 2027, destacam-se funções do mercado financeiro e da área de tecnologia.

Confira os 10 cargos mais bem pagos e os respectivos salários mensais:

  1. Gestor de renda variável: até R$ 45.300.
  2. Gestor de renda fixa: até R$ 43.500.
  3. Associate de M&A: até R$ 35.550.
  4. Associate de Crédito e Risco: até R$ 34.350.
  5. Associate de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 30.200.
  6. Engenheiro de inteligência artificial: até R$ 28.200.
  7. Analista DevSecOps: até R$ 27.350.
  8. Engenheiro de prompt: até R$ 27.150.
  9. Arquiteto de software: até R$ 26.950.
  10. Especialista ou cientista de dados: até R$ 25.600.

As profissões em alta para 2027

Finanças e Contabilidade

Segmentos com maior demanda:

  • Agronegócios
  • Alimentos e bebidas
  • Mineração
  • Saúde
  • Varejo

Cargos mais demandados:

  • Analista contábil/fiscal
  • Analista de faturamento
  • Controller
  • Gerente fiscal
  • Profissionais de FP&A (todos os níveis)

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise de dados
  • Análise financeira
  • Ferramentas de BI
  • Idiomas
  • IFRS
  • Reforma tributária

Habilidades comportamentais:

  • Atenção a detalhes
  • Comunicação executiva
  • Curiosidade para automação e melhoria contínua
  • Pensamento analítico e interpretação de dados
  • Senso de responsabilidade e compliance

Tecnologia

Segmentos com maior demanda:

  • Indústrias em geral
  • Logística
  • Mercado Financeiro
  • Tecnologia
  • Varejo

Cargos mais demandados:

  • Analista de dados e BI
  • Analista e especialista de ERP
  • Analista e especialista de segurança da informação e de GRC de TI
  • Coordenador de infraestrutura
  • Gerente de TI

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Cibersegurança e gestão de riscos de tecnologia (GRC)
  • Ciência de dados e engenharia de dados
  • Desenvolvimento de automações e IA
  • Desenvolvimento de software e aplicações
  • Idiomas
  • Soluções de IA agêntica e generativa

Habilidades comportamentais:

  • Aprendizagem contínua e curiosidade técnica
  • Comunicação clara e colaboração entre áreas
  • Pensamento sistêmico e visão de negócio
  • Proatividade e visão empreendedora
  • Responsabilidade, governança e tomada de decisão

Vendas e Marketing

Segmentos com maior demanda:

  • Agronegócio
  • Alimentos e bebidas
  • Energia
  • Logística
  • Mineração

Cargos mais demandados:

  • Especialista de marketing
  • Executivo de contas
  • Gerente comercial
  • Gerente de marketing
  • Gerente de produtos (PMO)

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise de dados e BI
  • Aplicações de IA para vendas e marketing
  • CRM e automação de vendas
  • Gestão de produtos e experiência do cliente
  • Idiomas
  • Marketing de performance e análise de dados digitais

Habilidades comportamentais:

  • Adaptabilidade e aprendizagem contínua
  • Influência e negociação consultiva
  • Orientação ao cliente e escuta ativa
  • Storytelling com dados
  • Visão de negócios e tomada de decisão baseada em dados

Engenharia

Segmentos com maior demanda:

  • Automotivo
  • Construção civil
  • Logística
  • Mineração e Siderurgia
  • Petróleo e Gás

Cargos mais demandados:

  • Engenheiro de processos
  • Engenheiro de produção
  • Engenheiro de qualidade
  • Engenheiro de vendas
  • Gerente de supply chain

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise de dados e big data
  • Desenvolvimento de software
  • Gestão de melhoria contínua
  • Gestão de projetos
  • Idiomas
  • Processamento de Linguagem Natural (NLP) e LLMs

Habilidades comportamentais:

  • Adaptabilidade e aprendizagem contínua
  • Capacidade de integrar tecnologia, IA e dados à tomada de decisão
  • Gestão de risco e responsabilidade operacional
  • Pensamento analítico e resolução de problemas complexos
  • Visão de negócio, colaboração entre áreas e atuação proativa

Jurídico

Segmentos com maior demanda:

  • Escritórios
  • Geração de energia
  • Logística
  • Saúde
  • Tecnologia

Cargos mais demandados:

  • Advogado contencioso cível
  • Advogado de contratos
  • Advogado societário/M&A
  • Advogado trabalhista
  • Advogado tributário

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise e pesquisa
  • Elaboração de contratos
  • Legislação
  • Pesquisa e coleta de dados
  • Redação jurídica
  • Uso de IA generativa

Habilidades comportamentais:

  • Comunicação e influência consultiva
  • Ética e responsabilidade profissional
  • Julgamento crítico e interpretação contextual
  • Negociação e gestão de conflitos
  • Visão de negócio

Recursos Humanos

Segmentos com maior demanda:

  • Agronegócios
  • Energia renovável
  • Indústrias em geral
  • Serviços em geral
  • Varejo

Cargos mais demandados:

  • Analista de Atração e Seleção
  • Analista de RH generalista
  • Gerente de Payroll
  • Gerente de RH generalista
  • HR Business Partner

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise de dados (indicadores)
  • Aplicação de IA em recursos humanos
  • Experiência do colaborador e gestão da jornada do talento
  • Idiomas
  • People analytics
  • Saúde mental e gestão de riscos psicossociais (NR-1)

Habilidades comportamentais:

  • Adaptabilidade e gestão de mudança
  • Comunicação e influência organizacional
  • Empatia
  • Gestão de conflito
  • Visão de negócio

Mercado financeiro

Segmentos com maior demanda:

  • Bancos de investimento
  • Bancos de varejo e atacado
  • Bancos digitais e fintechs de pagamentos, crédito e carteiras digitais
  • Empresas de meios de pagamento (adquirentes, subadquirentes e processadoras)
  • Gestoras de recursos (asset management) e fundos de private equity

Cargos mais demandados:

  • Associate de M&A
  • Chief Data Officer (CDO)
  • Chief Risk Officer (CRO)
  • Especialista em compliance regulatório (Bacen e CVM)
  • Gerente de risco de mercado e crédito

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise setorial e avaliação financeira
  • Conhecimento regulatório e compliance financeiro
  • Dados, analytics e engenharia de dados
  • Idiomas
  • IA aplicada aos negócios
  • Precificação quantitativa e gestão de riscos

Habilidades comportamentais:

  • Atenção aos detalhes e visão de governança corporativa
  • Colaboração e influência
  • Comunicação executiva
  • Interpretação de dados e curiosidade para automação
  • Pensamento analítico

Seguros

Segmentos com maior demanda:

  • Corretoras de seguros e consultorias de benefícios
  • Healthtechs
  • Insurtechs
  • Resseguradoras
  • Seguradoras tradicionais (vida, saúde, automóvel e patrimonial)

Cargos mais demandados:

  • Analista de dados
  • CFO
  • Diretor atuarial
  • Gerente de riscos
  • Gerente de subscrição

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

  • Análise de dados
  • Conhecimento regulatório e atuarial
  • Idiomas
  • IA aplicada ao setor de seguros
  • Precificação e modelagem de riscos catastróficos
  • Segurança da informação e cibersegurança

Habilidades comportamentais:

  • Adaptabilidade
  • Atenção aos detalhes e senso de responsabilidade
  • Capacidade de impulsionar transformação e inovação de negócios
  • Influência
  • Pensamento analítico
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