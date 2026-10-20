GUIA SALARIAL
Carreiras do futuro: veja cargos que vão pagar até R$ 93 mil em 2027
Estudo revela quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro
Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half revela as projeções salariais para mais de 450 cargos e aponta quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro em 2027.
O Guia Salarial reúne tendências de remuneração em oito áreas:
- Tecnologia;
- Engenharia;
- Jurídico;
- Vendas e Marketing;
- Finanças e Contabilidade;
- Mercado Financeiro;
- Seguros e Recursos Humanos.
O levantamento, divulgado nesta terça-feira, 20, pelo g1, revela que os salários iniciais podem chegar a R$ 93.550 por mês, dependendo do cargo e do setor.
Os valores consideram apenas a remuneração-base, sem bônus ou benefícios, e refletem os salários pagos a profissionais conectados pela Robert Half a empregadores no Brasil.
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Carreiras com maiores salários previstos para 2027
O estudo mostrou que, entre as carreiras com os maiores salários previstos para 2027, destacam-se os cargos executivos do mercado financeiro.
Entretanto, funções ligadas à inteligência artificial e à análise de dados também aparecem entre as mais valorizadas.
Confira os 10 dos cargos mais bem pagos em 2027:
- Diretor financeiro (CFO) — Finanças e Contabilidade (grandes empresas): até R$ 93.550 por mês.
- Sales Trader — Diretor Executivo (Managing Director): até R$ 90.050 por mês.
- Diretor-geral de Finanças (CFO) — Mercado Financeiro: até R$ 85.250 por mês.
- Gerente-geral — Vendas e Marketing (grandes empresas): até R$ 85.000 por mês.
- Trader — Diretor Executivo (Managing Director): até R$ 84.600 por mês.
- Diretor executivo de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 81.700 por mês.
- Diretor executivo de Fusões e Aquisições (M&A): até R$ 80.650 por mês.
- Chief Data Officer (CDO) — Seguros: até R$ 72.000 por mês.
- Diretor financeiro (CFO) — Seguros: até R$ 66.150 por mês.
- Diretor comercial — Vendas e Marketing (grandes empresas): até R$ 62.100 por mês.
Já entre os cargos não executivos com as maiores remunerações previstas para 2027, destacam-se funções do mercado financeiro e da área de tecnologia.
Confira os 10 cargos mais bem pagos e os respectivos salários mensais:
- Gestor de renda variável: até R$ 45.300.
- Gestor de renda fixa: até R$ 43.500.
- Associate de M&A: até R$ 35.550.
- Associate de Crédito e Risco: até R$ 34.350.
- Associate de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 30.200.
- Engenheiro de inteligência artificial: até R$ 28.200.
- Analista DevSecOps: até R$ 27.350.
- Engenheiro de prompt: até R$ 27.150.
- Arquiteto de software: até R$ 26.950.
- Especialista ou cientista de dados: até R$ 25.600.
As profissões em alta para 2027
Finanças e Contabilidade
Segmentos com maior demanda:
- Agronegócios
- Alimentos e bebidas
- Mineração
- Saúde
- Varejo
Cargos mais demandados:
- Analista contábil/fiscal
- Analista de faturamento
- Controller
- Gerente fiscal
- Profissionais de FP&A (todos os níveis)
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise de dados
- Análise financeira
- Ferramentas de BI
- Idiomas
- IFRS
- Reforma tributária
Habilidades comportamentais:
- Atenção a detalhes
- Comunicação executiva
- Curiosidade para automação e melhoria contínua
- Pensamento analítico e interpretação de dados
- Senso de responsabilidade e compliance
Tecnologia
Segmentos com maior demanda:
- Indústrias em geral
- Logística
- Mercado Financeiro
- Tecnologia
- Varejo
Cargos mais demandados:
- Analista de dados e BI
- Analista e especialista de ERP
- Analista e especialista de segurança da informação e de GRC de TI
- Coordenador de infraestrutura
- Gerente de TI
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Cibersegurança e gestão de riscos de tecnologia (GRC)
- Ciência de dados e engenharia de dados
- Desenvolvimento de automações e IA
- Desenvolvimento de software e aplicações
- Idiomas
- Soluções de IA agêntica e generativa
Habilidades comportamentais:
- Aprendizagem contínua e curiosidade técnica
- Comunicação clara e colaboração entre áreas
- Pensamento sistêmico e visão de negócio
- Proatividade e visão empreendedora
- Responsabilidade, governança e tomada de decisão
Vendas e Marketing
Segmentos com maior demanda:
- Agronegócio
- Alimentos e bebidas
- Energia
- Logística
- Mineração
Cargos mais demandados:
- Especialista de marketing
- Executivo de contas
- Gerente comercial
- Gerente de marketing
- Gerente de produtos (PMO)
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise de dados e BI
- Aplicações de IA para vendas e marketing
- CRM e automação de vendas
- Gestão de produtos e experiência do cliente
- Idiomas
- Marketing de performance e análise de dados digitais
Habilidades comportamentais:
- Adaptabilidade e aprendizagem contínua
- Influência e negociação consultiva
- Orientação ao cliente e escuta ativa
- Storytelling com dados
- Visão de negócios e tomada de decisão baseada em dados
Engenharia
Segmentos com maior demanda:
- Automotivo
- Construção civil
- Logística
- Mineração e Siderurgia
- Petróleo e Gás
Cargos mais demandados:
- Engenheiro de processos
- Engenheiro de produção
- Engenheiro de qualidade
- Engenheiro de vendas
- Gerente de supply chain
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise de dados e big data
- Desenvolvimento de software
- Gestão de melhoria contínua
- Gestão de projetos
- Idiomas
- Processamento de Linguagem Natural (NLP) e LLMs
Habilidades comportamentais:
- Adaptabilidade e aprendizagem contínua
- Capacidade de integrar tecnologia, IA e dados à tomada de decisão
- Gestão de risco e responsabilidade operacional
- Pensamento analítico e resolução de problemas complexos
- Visão de negócio, colaboração entre áreas e atuação proativa
Jurídico
Segmentos com maior demanda:
- Escritórios
- Geração de energia
- Logística
- Saúde
- Tecnologia
Cargos mais demandados:
- Advogado contencioso cível
- Advogado de contratos
- Advogado societário/M&A
- Advogado trabalhista
- Advogado tributário
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise e pesquisa
- Elaboração de contratos
- Legislação
- Pesquisa e coleta de dados
- Redação jurídica
- Uso de IA generativa
Habilidades comportamentais:
- Comunicação e influência consultiva
- Ética e responsabilidade profissional
- Julgamento crítico e interpretação contextual
- Negociação e gestão de conflitos
- Visão de negócio
Recursos Humanos
Segmentos com maior demanda:
- Agronegócios
- Energia renovável
- Indústrias em geral
- Serviços em geral
- Varejo
Cargos mais demandados:
- Analista de Atração e Seleção
- Analista de RH generalista
- Gerente de Payroll
- Gerente de RH generalista
- HR Business Partner
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise de dados (indicadores)
- Aplicação de IA em recursos humanos
- Experiência do colaborador e gestão da jornada do talento
- Idiomas
- People analytics
- Saúde mental e gestão de riscos psicossociais (NR-1)
Habilidades comportamentais:
- Adaptabilidade e gestão de mudança
- Comunicação e influência organizacional
- Empatia
- Gestão de conflito
- Visão de negócio
Mercado financeiro
Segmentos com maior demanda:
- Bancos de investimento
- Bancos de varejo e atacado
- Bancos digitais e fintechs de pagamentos, crédito e carteiras digitais
- Empresas de meios de pagamento (adquirentes, subadquirentes e processadoras)
- Gestoras de recursos (asset management) e fundos de private equity
Cargos mais demandados:
- Associate de M&A
- Chief Data Officer (CDO)
- Chief Risk Officer (CRO)
- Especialista em compliance regulatório (Bacen e CVM)
- Gerente de risco de mercado e crédito
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise setorial e avaliação financeira
- Conhecimento regulatório e compliance financeiro
- Dados, analytics e engenharia de dados
- Idiomas
- IA aplicada aos negócios
- Precificação quantitativa e gestão de riscos
Habilidades comportamentais:
- Atenção aos detalhes e visão de governança corporativa
- Colaboração e influência
- Comunicação executiva
- Interpretação de dados e curiosidade para automação
- Pensamento analítico
Seguros
Segmentos com maior demanda:
- Corretoras de seguros e consultorias de benefícios
- Healthtechs
- Insurtechs
- Resseguradoras
- Seguradoras tradicionais (vida, saúde, automóvel e patrimonial)
Cargos mais demandados:
- Analista de dados
- CFO
- Diretor atuarial
- Gerente de riscos
- Gerente de subscrição
Competências técnicas que impulsionam a remuneração:
- Análise de dados
- Conhecimento regulatório e atuarial
- Idiomas
- IA aplicada ao setor de seguros
- Precificação e modelagem de riscos catastróficos
- Segurança da informação e cibersegurança
Habilidades comportamentais:
- Adaptabilidade
- Atenção aos detalhes e senso de responsabilidade
- Capacidade de impulsionar transformação e inovação de negócios
- Influência
- Pensamento analítico