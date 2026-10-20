Carreiras do futuro: veja cargos que vão pagar até R$ 93 mil em 2027

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Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento e seleção Robert Half revela as projeções salariais para mais de 450 cargos e aponta quais profissionais devem ser mais disputados no mercado de trabalho brasileiro em 2027.

O Guia Salarial reúne tendências de remuneração em oito áreas:

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Tecnologia;

Engenharia;

Jurídico;

Vendas e Marketing;

Finanças e Contabilidade;

Mercado Financeiro;

Seguros e Recursos Humanos.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira, 20, pelo g1, revela que os salários iniciais podem chegar a R$ 93.550 por mês, dependendo do cargo e do setor.

Os valores consideram apenas a remuneração-base, sem bônus ou benefícios, e refletem os salários pagos a profissionais conectados pela Robert Half a empregadores no Brasil.

Carreiras com maiores salários previstos para 2027

O estudo mostrou que, entre as carreiras com os maiores salários previstos para 2027, destacam-se os cargos executivos do mercado financeiro.

Entretanto, funções ligadas à inteligência artificial e à análise de dados também aparecem entre as mais valorizadas.

Confira os 10 dos cargos mais bem pagos em 2027:

Diretor financeiro (CFO) — Finanças e Contabilidade (grandes empresas): até R$ 93.550 por mês. Sales Trader — Diretor Executivo (Managing Director): até R$ 90.050 por mês . Diretor-geral de Finanças (CFO) — Mercado Financeiro: até R$ 85.250 por mês. Gerente-geral — Vendas e Marketing (grandes empresas): até R$ 85.000 por mês . Trader — Diretor Executivo (Managing Director): até R$ 84.600 por mês . Diretor executivo de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 81.700 por mês. Diretor executivo de Fusões e Aquisições (M&A): até R$ 80.650 por mês . Chief Data Officer (CDO) — Seguros: até R$ 72.000 por mês . Diretor financeiro (CFO) — Seguros: até R$ 66.150 por mês . Diretor comercial — Vendas e Marketing (grandes empresas): até R$ 62.100 por mês .

Já entre os cargos não executivos com as maiores remunerações previstas para 2027, destacam-se funções do mercado financeiro e da área de tecnologia.

Confira os 10 cargos mais bem pagos e os respectivos salários mensais:

Gestor de renda variável: até R$ 45.300 . Gestor de renda fixa: até R$ 43.500 . Associate de M&A: até R$ 35.550 . Associate de Crédito e Risco: até R$ 34.350 . Associate de ECM/DCM/Project Finance: até R$ 30.200 . Engenheiro de inteligência artificial: até R$ 28.200 . Analista DevSecOps: até R$ 27.350 . Engenheiro de prompt: até R$ 27.150. Arquiteto de software: até R$ 26.950 . Especialista ou cientista de dados: até R$ 25.600 .

As profissões em alta para 2027

Finanças e Contabilidade

Segmentos com maior demanda:

Agronegócios

Alimentos e bebidas

Mineração

Saúde

Varejo

Cargos mais demandados:

Analista contábil/fiscal

Analista de faturamento

Controller

Gerente fiscal

Profissionais de FP&A (todos os níveis)

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise de dados

Análise financeira

Ferramentas de BI

Idiomas

IFRS

Reforma tributária

Habilidades comportamentais:

Atenção a detalhes

Comunicação executiva

Curiosidade para automação e melhoria contínua

Pensamento analítico e interpretação de dados

Senso de responsabilidade e compliance

Tecnologia

Segmentos com maior demanda:

Indústrias em geral

Logística

Mercado Financeiro

Tecnologia

Varejo

Cargos mais demandados:

Analista de dados e BI

Analista e especialista de ERP

Analista e especialista de segurança da informação e de GRC de TI

Coordenador de infraestrutura

Gerente de TI

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Cibersegurança e gestão de riscos de tecnologia (GRC)

Ciência de dados e engenharia de dados

Desenvolvimento de automações e IA

Desenvolvimento de software e aplicações

Idiomas

Soluções de IA agêntica e generativa

Habilidades comportamentais:

Aprendizagem contínua e curiosidade técnica

Comunicação clara e colaboração entre áreas

Pensamento sistêmico e visão de negócio

Proatividade e visão empreendedora

Responsabilidade, governança e tomada de decisão

Vendas e Marketing

Segmentos com maior demanda:

Agronegócio

Alimentos e bebidas

Energia

Logística

Mineração

Cargos mais demandados:

Especialista de marketing

Executivo de contas

Gerente comercial

Gerente de marketing

Gerente de produtos (PMO)

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise de dados e BI

Aplicações de IA para vendas e marketing

CRM e automação de vendas

Gestão de produtos e experiência do cliente

Idiomas

Marketing de performance e análise de dados digitais

Habilidades comportamentais:

Adaptabilidade e aprendizagem contínua

Influência e negociação consultiva

Orientação ao cliente e escuta ativa

Storytelling com dados

Visão de negócios e tomada de decisão baseada em dados

Engenharia

Segmentos com maior demanda:

Automotivo

Construção civil

Logística

Mineração e Siderurgia

Petróleo e Gás

Cargos mais demandados:

Engenheiro de processos

Engenheiro de produção

Engenheiro de qualidade

Engenheiro de vendas

Gerente de supply chain

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise de dados e big data

Desenvolvimento de software

Gestão de melhoria contínua

Gestão de projetos

Idiomas

Processamento de Linguagem Natural (NLP) e LLMs

Habilidades comportamentais:

Adaptabilidade e aprendizagem contínua

Capacidade de integrar tecnologia, IA e dados à tomada de decisão

Gestão de risco e responsabilidade operacional

Pensamento analítico e resolução de problemas complexos

Visão de negócio, colaboração entre áreas e atuação proativa

Jurídico

Segmentos com maior demanda:

Escritórios

Geração de energia

Logística

Saúde

Tecnologia

Cargos mais demandados:

Advogado contencioso cível

Advogado de contratos

Advogado societário/M&A

Advogado trabalhista

Advogado tributário

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise e pesquisa

Elaboração de contratos

Legislação

Pesquisa e coleta de dados

Redação jurídica

Uso de IA generativa

Habilidades comportamentais:

Comunicação e influência consultiva

Ética e responsabilidade profissional

Julgamento crítico e interpretação contextual

Negociação e gestão de conflitos

Visão de negócio

Recursos Humanos

Segmentos com maior demanda:

Agronegócios

Energia renovável

Indústrias em geral

Serviços em geral

Varejo

Cargos mais demandados:

Analista de Atração e Seleção

Analista de RH generalista

Gerente de Payroll

Gerente de RH generalista

HR Business Partner

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise de dados (indicadores)

Aplicação de IA em recursos humanos

Experiência do colaborador e gestão da jornada do talento

Idiomas

People analytics

Saúde mental e gestão de riscos psicossociais (NR-1)

Habilidades comportamentais:

Adaptabilidade e gestão de mudança

Comunicação e influência organizacional

Empatia

Gestão de conflito

Visão de negócio

Mercado financeiro

Segmentos com maior demanda:

Bancos de investimento

Bancos de varejo e atacado

Bancos digitais e fintechs de pagamentos, crédito e carteiras digitais

Empresas de meios de pagamento (adquirentes, subadquirentes e processadoras)

Gestoras de recursos (asset management) e fundos de private equity

Cargos mais demandados:

Associate de M&A

Chief Data Officer (CDO)

Chief Risk Officer (CRO)

Especialista em compliance regulatório (Bacen e CVM)

Gerente de risco de mercado e crédito

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise setorial e avaliação financeira

Conhecimento regulatório e compliance financeiro

Dados, analytics e engenharia de dados

Idiomas

IA aplicada aos negócios

Precificação quantitativa e gestão de riscos

Habilidades comportamentais:

Atenção aos detalhes e visão de governança corporativa

Colaboração e influência

Comunicação executiva

Interpretação de dados e curiosidade para automação

Pensamento analítico

Seguros

Segmentos com maior demanda:

Corretoras de seguros e consultorias de benefícios

Healthtechs

Insurtechs

Resseguradoras

Seguradoras tradicionais (vida, saúde, automóvel e patrimonial)

Cargos mais demandados:

Analista de dados

CFO

Diretor atuarial

Gerente de riscos

Gerente de subscrição

Competências técnicas que impulsionam a remuneração:

Análise de dados

Conhecimento regulatório e atuarial

Idiomas

IA aplicada ao setor de seguros

Precificação e modelagem de riscos catastróficos

Segurança da informação e cibersegurança

Habilidades comportamentais: