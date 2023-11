Carros da comitiva de Taylor Swift são apreendidos no Rio de Janeiro | A TARDE

Os carros da comitiva da cantora Taylor Swift foram apreendidos após as autoridades receberem denúncia de que os veículos estariam com as placas cobertas por um plástico preto, segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia do Leblon, zona sul carioca.

De acordo com a polícia, os motoristas podem ser responsabilizados pelo crime de ocultar ou adulterar sinais identificadores de veículos.

Segundo o Estadão, uma equipe da delegacia foi até o hotel onde a artista está hospedada para apurar o caso, na quinta-feira, 16. Em depoimento, os condutores afirmaram que foram orientados a cobrir as placas dos veículos para trafegar em faixas exclusivas.

Os veículos já foram devolvidos, pois não houve flagrante. No entanto, os investigadores solicitaram imagens da câmera de segurança do hotel para serem analisadas.

A artista norte-americana está no Brasil com sua turnê “The Eras Tour”. O seu primeiro show no país ocorreu na última sexta-feira, 17, no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

A cantora adiou o segundo show programado para o sábado, 18, pelas altas temperaturas no Rio de Janeiro. A medida foi tomada após a morte da estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, durante o show na noite desta sexta.