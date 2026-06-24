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Casal morre esmagado durante manobra de balsa em porto

As vítimas estavam passando por um espaço entre caminhões quando o acidente aconteceu

Carla Melo
Por
O Samu foi acionado no local
O Samu foi acionado no local - Foto: Reprodução

Um casal morreu esmagado por um caminhão após a balsa em que estavam em Santarém, no oeste do Pará fazer uma manobra na embarcação na noite de segunda-feira, 22.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam passando por um espaço entre caminhões estacionados na balsa quando ocorreu o acidente. De acordo com informações do IG, o impacto no casal teria acontecido no momento em que a embarcação atracou no porto.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o casal não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem responsável pela manobra da balsa afirmou à Polícia Civil que não possuía habilitação para operar a embarcação. Ele trabalhava como encarregado de serviços gerais.

Após prestar depoimento, o homem foi liberado mediante pagamento de fiança equivalente a quatro salários mínimos. Ele deverá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

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Alberto e Ivanete estavam juntos havia cerca de sete anos e retornavam de uma viagem de aproximadamente 40 dias pela Região Norte do país. Familiares informaram que o casal seguia de Manaus (AM) e faltavam apenas dois dias para o fim do trajeto de balsa.

Alberto trabalhava como caminhoneiro, enquanto Ivanete atuava como massoterapeuta e era proprietária de um espaço de estética.

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acidente brasil Polícia

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