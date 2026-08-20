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POLÊMICA

Casas Bahia: dono da Havan detona decisão da Justiça contra varejista

Luciano Hang falou em intromissão do estado no caso

Edvaldo Sales
Por
Luciano Hang falou em intromissão do estado no caso
Luciano Hang falou em intromissão do estado no caso - Foto: Divulgação

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, comentou a crise pela qual passa a varejista Casas Bahia. O empresário classificou a decisão judicial que anulou a medida administrativa da rede de demitir dois mil colaboradores como uma intromissão do Estado. A declaração aconteceu na quarta-feira, 19.

“Parece piada, mas é o Brasil. [...] A Casas Bahia está em recuperação judicial e precisa cortar custos para sobreviver. Mas a Justiça suspendeu 1.900 demissões e impediu novos cortes. O Estado cria dificuldades e, quando a empresa tenta se reorganizar, interfere novamente”, detonou o empresário no no X (antigo Twitter).

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Hang completou: “Empresa saudável gera empregos. Empresa quebrada não gera emprego para ninguém. Sem responsabilidade fiscal, segurança jurídica e liberdade para empreender, não existe economia forte”.

Em uma outra postagem, o dono da Havan se solidarizou com o momento vivido pela rede. Sobre a postagem do vídeo de um trabalhador que se despedia do emprego após 21 anos de colaboração com a Casas Bahia, Hang lamentou o momento pessoal e, também, mais uma vez, a situação econômica do país.

“Boas empresas precisam de boas pessoas, assim como boas pessoas sempre encontrarão ótimas empresas onde possam trabalhar, crescer e construir o seu futuro. Triste momento que estamos passando”, finalizou.

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Justiça barra demissões e determina volta de funcionários

A Justiça do Trabalho determinou a suspensão provisória das demissões coletivas realizadas pelo Grupo Casas Bahia na última semana. A decisão foi tomada na terça-feira, 18, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), que também restringiu novos cortes de funcionários sem a participação de entidades sindicais.

A medida acontece poucos dias após a varejista protocolar um pedido de recuperação judicial por dívidas que chegam a R$ 17,3 bilhões. O Grupo Casas Bahia ainda não se manifestou sobre a decisão judicial.

Demissões aconteceram em meio a fechamento de lojas

O processo foi apresentado pela CNTC (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio), que afirmou que a empresa fechou 298 lojas e realizou cerca de 1,9 mil demissões entre os dias 13 e 14 de agosto.

Segundo a entidade, os desligamentos ocorreram sem uma intervenção sindical prévia.

A decisão assinada pela juíza Katarina Mousinho de Matos estabelece que a empresa deverá restabelecer provisoriamente os vínculos jurídicos e econômicos dos trabalhadores afetados.

O prazo determinado pela Justiça é de cinco dias, contados a partir da intimação da Casas Bahia.

Decisão não obriga reabertura das lojas

Apesar da determinação, o documento esclarece que o restabelecimento dos vínculos não significa que as lojas fechadas deverão voltar a funcionar.

Também não há determinação para que os trabalhadores retornem automaticamente aos antigos postos de trabalho de forma física.

A medida, portanto, está relacionada à manutenção provisória dos vínculos jurídicos e econômicos dos funcionários atingidos pelas demissões.

Caso a Casas Bahia descumpra a ordem judicial, poderá ser aplicada uma multa de R$ 500 por dia para cada trabalhador afetado.

Recuperação judicial envolve dívida de R$ 17,3 bilhões

A decisão ocorre apenas dois dias depois de a companhia protocolar, no domingo, 16, um pedido de recuperação judicial.

De acordo com a empresa, o processo envolve dívidas de R$ 17,3 bilhões e foi apresentado diante da deterioração das condições econômico-financeiras do grupo.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia apontou fatores como as taxas de juros elevadas, a restrição de crédito, o aumento dos custos financeiros e a pressão sobre o consumo e o capital de giro como parte do cenário enfrentado pela companhia.

Com a decisão da Justiça do Trabalho, os cortes realizados na semana passada ficam suspensos provisoriamente, enquanto novos desligamentos ficam condicionados à intermediação das entidades sindicais.

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