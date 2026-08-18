Casas Bahia mantém descontos após fechar lojas e vende celular por R$ 200

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Em meio à crise financeira que levou a Casas Bahia a fechar centenas de unidades pelo país e entrar com pedido de recuperação judicial, a varejista abriu um novo leilão de produtos. Ao todo, cerca de 390 itens estão disponíveis, incluindo eletrodomésticos, celulares e equipamentos de informática.

Os produtos estão sendo negociados pela plataforma brasileira de leilões Kwara, com valores que começam em pouco mais de R$ 200. Os descontos chegam a 85% em alguns lotes, e os interessados podem registrar os lances até esta quinta-feira, 20, conforme o horário estabelecido para cada item.

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Leilão reúne centenas de produtos

Os itens disponíveis estão armazenados no Centro de Distribuição da Casas Bahia, localizado em Taquara, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Na plataforma, é possível consultar os lotes e organizar a busca de acordo com o valor dos produtos ou pelo percentual de desconto oferecido.

Entre os destaques está um lote formado por sete televisores das marcas LG, AOC, TCL, Samsung e Philco. O conjunto tinha valor de referência de R$ 15.588,70, mas aparece no leilão por R$ 2.282, após um desconto de 85%.

Até o início da tarde desta terça-feira, 18, o lote já havia recebido dois lances. Quem tiver interesse poderá participar até as 16h33 de quinta-feira, 20.

Veja alguns produtos disponíveis

Entre os itens colocados à venda estão celulares, fogões, notebooks, tablets e kits com diferentes eletrodomésticos. Confira alguns dos produtos:

Tablet Positivo e fone de ouvido Samsung — 77% de desconto

Valor de referência: R$ 901,44

Valor atual: R$ 209

Kit com 25 eletrodomésticos, incluindo ventiladores de mesa e ferro — 72% de desconto

Valor de referência: R$ 4.285,95

Valor atual: R$ 1.182

Fogão Itatiaia Electra Grass Plus Preto — 63% de desconto

Valor de referência: R$ 1.234,69

Valor atual: R$ 453

Notebook Positivo Motion Q4128C-S, Intel Atom, 4GB RAM, 128GB SSD e tela de 14,1" — 62% de desconto

Valor de referência: R$ 1.251,09

Valor atual: R$ 478

Celular Samsung Galaxy A07 4G, 128GB, na cor verde — 57% de desconto

Valor de referência: R$ 540,96

Valor atual: R$ 235

1 de 6 | Foto: Divulgação

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Produtos podem apresentar avarias

Quem pretende participar do leilão precisa ficar atento às condições dos lotes. O anúncio informa que alguns produtos podem apresentar avarias ou estar sem determinadas peças.

Também não é permitida a troca dos itens adquiridos e os interessados não podem visitar o depósito antes de realizar o lance para conferir os produtos pessoalmente.

O pagamento pode ser feito por Pix ou parcelado em até 12 vezes.

Retirada acontece em agosto

Após a conclusão do leilão, os vencedores deverão agendar a retirada dos produtos diretamente pelo site da Kwara.

Os itens poderão ser retirados nos dias 26, 27 e 28 de agosto, em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 14h às 15h30.

A responsabilidade pela desmontagem, remoção e transporte dos produtos no momento da retirada será do vencedor de cada lote.

Casas Bahia enfrenta crise financeira

O novo leilão acontece em um momento delicado para a Casas Bahia. A empresa fechou 298 lojas em 2026 após registrar um prejuízo de R$ 10 bilhões e, no último domingo, apresentou um pedido de recuperação judicial.

Segundo a companhia, a medida foi motivada pela piora do cenário econômico, pelos juros elevados, pela restrição ao crédito, pelo aumento dos custos financeiros e pela redução do consumo.

O processo faz parte de uma tentativa de reorganização financeira da varejista. Em comunicado, a empresa afirmou que o pedido representa mais uma etapa para reestruturar as finanças e manter as atividades.

Segundo apuração do Portal A Tarde, doze lojas da varejista em Salvador encerraram na atividades última sexta-feira, 14, após o anúncio de uma reestruturação nacional da empresa.

A companhia afirmou que o pedido de recuperação judicial busca preservar a continuidade das atividades, proteger a geração de valor futuro e permitir uma solução organizada para o pagamento das obrigações.

Unidades fechadas em Salvador

Conforme apurado pelo Portal A Tarde, até o momento, doze lojas das Casas Bahia em Salvador tiveram as atividades encerradas. São elas:

Casas Bahia – Baixa dos Sapateiros;

Casas Bahia – Manuel Dias;

Casas Bahia – Avenida Sete de Setembro;

Casas Bahia – Cabula (Silveira Martins);

Casas Bahia – Salvador Shopping;

Casas Bahia – Shopping da Bahia;

Casas Bahia – Shopping Paralela;

Casas Bahia – Shopping Barra;

Casas Bahia - Shopping Piedade;

Casas Bahia - P arque Shopping Bahia;

Casas Bahia - Salvador Norte Shopping;

Casas Bahia - Shopping Bela Vista.

Um aviso foi colocado nas portas das unidades informando que o atendimento seria encerrado a partir da última sexta-feira, 14.

No comunicado, o Grupo Casas Bahia agradece aos clientes pela confiança e orienta que os consumidores procurem uma das lojas mais próximas para continuar sendo atendidos.