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Casas Bahia leiloa 25 eletrodomésticos com quase 70% de desconto

Lote pode ser arrematado por até 69% menos que o valor de mercado

Isabela Cardoso
Por
Grupo Casas Bahia
Grupo Casas Bahia - Foto: Divulgação Casas Bahia

Um novo leilão das Casas Bahia reúne 263 lotes de produtos com valores abaixo dos preços praticados no mercado. Entre as opções, um kit com 25 eletrodomésticos aparece com o maior desconto: o lote pode ser arrematado por até 69% menos que o valor de mercado.

O leilão termina nesta sexta-feira, 18, às 10h. Até o momento, o kit recebeu apenas um lance, de R$ 1.417. O valor de mercado dos produtos que compõem o lote é de R$ 4.500,41.

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Entre os itens estão ventilador, cafeteira elétrica, liquidificador e ferro de passar, de marcas como Britânia, Electrolux e Mondial.

Imagem ilustrativa da imagem Casas Bahia leiloa 25 eletrodomésticos com quase 70% de desconto
Foto: Divulgação

Leilão termina nesta sexta-feira

Os produtos disponíveis no leilão são provenientes do Departamento de Assistência Técnica (DAT) das Casas Bahia. Por isso, a empresa e a plataforma responsável pelo certame alertam que os itens podem apresentar avarias ou ausência de peças.

Os produtos estão armazenados no centro de distribuição das Casas Bahia em Taquara, no Rio de Janeiro.

Após o encerramento do leilão, o vencedor que arrematar os eletrodomésticos deverá agendar a retirada pelo site da Kwara, com antecedência mínima de 72 horas.

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A desmontagem dos produtos, assim como a remoção e o transporte no momento da retirada, fica sob responsabilidade do vencedor do lote.

As Casas Bahia também esclarecem que os produtos colocados à venda não são provenientes das 297 lojas fechadas pelo grupo durante o processo de reestruturação da empresa.

Casas Bahia fechou 297 lojas no país

O Grupo Casas Bahia fechou 297 lojas em todo o Brasil. Em Santa Catarina, foram 18 unidades encerradas, deixando cinco estabelecimentos da empresa em funcionamento no Estado.

A companhia também informou um prejuízo de R$ 10 bilhões em 2026 e demitiu mais de 1,9 mil funcionários.

No mesmo contexto, a Casas Bahia entrou com um pedido de recuperação judicial, atribuído pela empresa à “piora do cenário econômico e os juros elevados, com restrição ao crédito, aumento dos custos financeiros e redução do consumo”.

Ao justificar o pedido, a companhia afirmou que a medida representa “mais um passo na direção da reestruturação financeira da companhia”.

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Casas Bahia economia leilão

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