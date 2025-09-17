FÉ OU FAKE
Chá de Ladrilho? Boato leva fiéis a danificar estátua de santo
Rumores sobre chá curativo leva a vandalismo em monumento religioso no Ceará
Por Andrêzza Moura
Você tomaria um chá de ladrilho para curar uma doença? Pois bem! Após um boato que circulou em Canindé, no Ceará, nos últimos dias sobre o poder milagroso do 'chá de ladrilhos' da de São Francisco das Chagas, uma mulher foi flagrada retirando parte da estrutura. A cena foi registrada em vídeo.
O episódio aconteceu no último domingo, 14, dois dias após a inauguração da primeira etapa do novo Complexo Comercial e de Revitalização do entorno da estátua. O espaço, que foi pensado para acolher turistas e fiéis com restaurantes e lojinhas, acabou virando palco de uma história que mistura fé, fake news e muita criatividade popular.
De acordo com a Área Pastoral São Pedro, o boato que correu entre moradores e romeiros era de que os ladrilhos usados na obra tinham propriedades curativas e bastava ferver em água e beber o susposto chá santo, capaz de curar doenças.
A mulher do vídeo ainda não foi identificada, mas não foi a única a ser atraída pela crença no chá. A igreja, ao tomar conhecimento da situação, reforçou a necessidade de respeitar os espaços religiosos e históricos. O padre Francisco, responsável pela área, afirmou que haverá um esforço para conscientizar os fiéis, especialmente os visitantes, sobre a importância de proteger o monumento. As informações são G1.
A Prefeitura de Canindé, responsável pela manutenção do local, foi mais firme. Em nota, classificou o caso como vandalismo e lembrou que o ato pode ser punido por lei.
A estátua de São Francisco das Chagas, obra do artista cearense Seu Bibi (Deoclécio Soares Diniz), é um dos maiores ícones religiosos do estado. Com seus 125 degraus e um mirante que acolhe até 15 pessoas no topo, ela atrai milhares de devotos todos os anos. Mas, dessa vez, atraiu também a criatividade popular e talvez um pouco de desespero por milagres rápidos.
