Chá de Ladrilho? Boato leva fiéis a danificar estátua de santo

Mulher foi flagrada arrancando ladrilho após boato de chá milagroso - Foto: Reprodução Redes Sociais

Você tomaria um chá de ladrilho para curar uma doença? Pois bem! Após um boato que circulou em Canindé, no Ceará, nos últimos dias sobre o poder milagroso do 'chá de ladrilhos' da de São Francisco das Chagas, uma mulher foi flagrada retirando parte da estrutura. A cena foi registrada em vídeo.

O episódio aconteceu no último domingo, 14, dois dias após a inauguração da primeira etapa do novo Complexo Comercial e de Revitalização do entorno da estátua. O espaço, que foi pensado para acolher turistas e fiéis com restaurantes e lojinhas, acabou virando palco de uma história que mistura fé, fake news e muita criatividade popular.

De acordo com a Área Pastoral São Pedro, o boato que correu entre moradores e romeiros era de que os ladrilhos usados na obra tinham propriedades curativas e bastava ferver em água e beber o susposto chá santo, capaz de curar doenças.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

A mulher do vídeo ainda não foi identificada, mas não foi a única a ser atraída pela crença no chá. A igreja, ao tomar conhecimento da situação, reforçou a necessidade de respeitar os espaços religiosos e históricos. O padre Francisco, responsável pela área, afirmou que haverá um esforço para conscientizar os fiéis, especialmente os visitantes, sobre a importância de proteger o monumento. As informações são G1.

A Prefeitura de Canindé, responsável pela manutenção do local, foi mais firme. Em nota, classificou o caso como vandalismo e lembrou que o ato pode ser punido por lei.

A estátua de São Francisco das Chagas, obra do artista cearense Seu Bibi (Deoclécio Soares Diniz), é um dos maiores ícones religiosos do estado. Com seus 125 degraus e um mirante que acolhe até 15 pessoas no topo, ela atrai milhares de devotos todos os anos. Mas, dessa vez, atraiu também a criatividade popular e talvez um pouco de desespero por milagres rápidos.