Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Check-in digital: Hotéis de todo o Brasil têm até hoje para aderir nova regra

Prazo para adesão de novo sistema termina nesta segunda-feira, 20

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras
Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras -

Hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em todo o Brasil têm até esta segunda-feira, 20, para se adequar à Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital, que passa a ser obrigatória e muda o processo de check-in para turistas.

Na prática, o preenchimento deixa de ser feito em papel e passa a ocorrer de forma eletrônica, podendo ser realizado antecipadamente pelo hóspede antes da chegada.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Novas regras para hotéis vai mudar sistema de check-in/check-out
Cinco hotéis na Bahia estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias
Fim do padrão? Ministério muda regras para check-in e check-out em hotéis

Segundo o Ministério do Turismo, a medida busca agilizar o atendimento, reduzir filas e tornar o processo mais prático.

Entenda o sistema

A plataforma foi desenvolvida em parceria com o Serpro e permite o cadastro pelo gov.br. O acesso pode ser feito por QR Code, link enviado pelo hotel ou em dispositivos no próprio estabelecimento.

Parte das informações é preenchida automaticamente com dados já disponíveis nas bases do governo. Para turistas estrangeiros, não é necessário criar conta no gov.br.

A mudança está prevista na Lei Geral do Turismo, sancionada em 2025, e segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Como vai funcionar

Cada hóspede terá sua própria ficha digital, vinculada à estadia, sendo necessário cadastro regular no Cadastur e conta no gov.br para a operação.

No caso de menores de 18 anos ou pessoas legalmente incapazes, o registro deve ser vinculado ao responsável legal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

check-in Hotéis Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

x