Check-in digital: Hotéis de todo o Brasil têm até hoje para aderir nova regra

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Hotéis e pousadas precisam seguir novas regras - Foto: Roberto Castro/MTUR

Hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em todo o Brasil têm até esta segunda-feira, 20, para se adequar à Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital, que passa a ser obrigatória e muda o processo de check-in para turistas.

Na prática, o preenchimento deixa de ser feito em papel e passa a ocorrer de forma eletrônica, podendo ser realizado antecipadamente pelo hóspede antes da chegada.

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Segundo o Ministério do Turismo, a medida busca agilizar o atendimento, reduzir filas e tornar o processo mais prático.

Entenda o sistema

A plataforma foi desenvolvida em parceria com o Serpro e permite o cadastro pelo gov.br. O acesso pode ser feito por QR Code, link enviado pelo hotel ou em dispositivos no próprio estabelecimento.

Parte das informações é preenchida automaticamente com dados já disponíveis nas bases do governo. Para turistas estrangeiros, não é necessário criar conta no gov.br.

A mudança está prevista na Lei Geral do Turismo, sancionada em 2025, e segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Como vai funcionar

Cada hóspede terá sua própria ficha digital, vinculada à estadia, sendo necessário cadastro regular no Cadastur e conta no gov.br para a operação.

No caso de menores de 18 anos ou pessoas legalmente incapazes, o registro deve ser vinculado ao responsável legal.