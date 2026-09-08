Ciclone extratropical e forte frente fria invadem Brasil nesta semana

Um ciclone extratropical e uma forte frente fria devem invadir o Brasil no próximo fim de semana. De acordo com o Climatempo, a previsão é de que o sistema chegue ao país com intensidade, ocasionando novos episódios de tempestades e de chuva volumosa.

O fenômeno deve atingir, principalmente áreas do Sul do Brasil, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. As projeções indicam que na sexta-feira, 11, o novo ciclone extratropical poderá ter menos de 1000 hPa (hectopascais) sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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Outra área de baixa pressão atmosférica que se forma entre o norte do Paraguai, o sul da Bolívia e a região Centro-Oeste do Brasil, associada com o processo de formação da frente fria e do ciclone extratropical, também poderá atingir valores próximos ou abaixo de 1000 hectopascais.

Risco de tempestade severas com granizo e descargas elétricas

No fim de semana, a situação merece atenção especial, segundo o levantamento. Isso porque, as baixas pressões muito intensas criam um ambiente atmosférico de alta instabilidade, aumentando riscos para:

tempestade severas com granizo;

chuvas fortes;

muitas descargas elétricas;

intensas rajadas de vento acima dos 80 km/h em áreas do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil.

Brasil tem risco de resfriamento de origem polar

A nova frente fria vem embalada por uma intensa massa de ar frio de origem polar, que deve chegar forte devido à infuência da Patagônia argentina.

No entanto, de acordo com as projeções atuais, a circulação de ventos sobre a América do Sul não deve permitir que esta massa de ar frio avance sobre o Brasil com tanta força e abrangência, como se observou durante o fim de semana prolongado de 7 de setembro.

Todavia, é provável que o frio intenso alcance todo o Sul do Brasil, áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Além disso, uma nova queda de temperatura pode ser esperada para o Rio de Janeiro, o sul e o leste de Minas Gerais e para o Espírito Santo, mas menos intensa do que a do feriadão.

Confira condições meteorológicas dos próximos dias:

Quarta, 9, e quinta-feira, 10

Desenvolvimento e expansão de forte área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e norte da Argentina, com gradual expansão sobre o Sul do Brasil e Mato Grosso do Sul.

Haverá rajadas de vento moderadas a fortes, eventos de temporais severos especialmente no Paraná, Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo.

Sexta-feira, 11

Formação de nova frente fria e ciclone extratropical, de forte intensidade, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O centro de baixa pressão do ciclone extratropical poderá atingir menos de 1000 hPa (aumenta o potencial para tempestades), risco de temporais no Sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Sábado, 12

Frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro e o ciclone extratropical se desloca para alto-mar.

Além disso, o ar polar invade Sul do Brail e começa a influenciar o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Há risco de temporais no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

Domingo, 13

Frente fria segue para Espírito Santo e o ar polar avança pelo leste do Sudeste com risco de temporais no Sul do Brasil, Mato Grosso e São Paulo.