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ALERTA

Cidade brasileira registra segundo tremor de terra na mesma semana

O tremor acendeu um alerta de preocupação nos brasileiros

Franciely Gomes
Por
Tremores de terra são mais comuns do que parecem no Brasil
Tremores de terra são mais comuns do que parecem no Brasil - Foto: Ilustrativa | Magnific

Planura registrou um novo tremor de terra, de magnitude 2,4 na escala Richter nesta sexta-feira, 3. Localizada no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, a cidade teve as movimentações registradas pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Este é o segundo tremor registrado na região em menos de uma semana. Na última quarta-feira, 1º, o local apresentou um abalo sísmico de magnitude 2,6. também confirmado pela RSBR.

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Os dados captados foram enviados para análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), a fim de identificar se os tremores constantes podem provocar danos estruturais ou riscos à população.

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Tremores são naturais no Brasil

Apesar de não ser um país com pretensão a terremotos e tsunamis, o Brasil possui uma grande quantidade de regiões com tremores de terra. Pesquisadores apontam que casos com magnitudes entre 2 e 3 ocorrem praticamente todas as semanas no país.

No entanto, estes tremores são, na maioria das vezes, fenômenos naturais associados à dinâmica da crosta terrestre. Eles possuem origem tectônica e estão relacionados às grandes pressões geológicas das rochas locais, sem apresentar riscos.

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MInas Gerais Terremoto tremor de terra

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