ALERTA
Cidade brasileira registra segundo tremor de terra na mesma semana
O tremor acendeu um alerta de preocupação nos brasileiros
Planura registrou um novo tremor de terra, de magnitude 2,4 na escala Richter nesta sexta-feira, 3. Localizada no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, a cidade teve as movimentações registradas pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).
Este é o segundo tremor registrado na região em menos de uma semana. Na última quarta-feira, 1º, o local apresentou um abalo sísmico de magnitude 2,6. também confirmado pela RSBR.
Os dados captados foram enviados para análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), a fim de identificar se os tremores constantes podem provocar danos estruturais ou riscos à população.
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Tremores são naturais no Brasil
Apesar de não ser um país com pretensão a terremotos e tsunamis, o Brasil possui uma grande quantidade de regiões com tremores de terra. Pesquisadores apontam que casos com magnitudes entre 2 e 3 ocorrem praticamente todas as semanas no país.
No entanto, estes tremores são, na maioria das vezes, fenômenos naturais associados à dinâmica da crosta terrestre. Eles possuem origem tectônica e estão relacionados às grandes pressões geológicas das rochas locais, sem apresentar riscos.