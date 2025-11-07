Cidade mais quente do Brasil vira “deserto” e assusta moradores

A cidade registra altas temperaturas durante todo o ano - Foto: Ilustrativa | Freepik

Calor intenso e clima de deserto marca o cotidiano dos moradores de Oeiras, no interior do Piauí, conhecida como a cidade mais quente do Brasil. Com temperaturas que chegam a marca de 41,2 ºC, o município tem preocupado autoridades da saúde.

Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o local atingiu a marca de apenas 10% de umidade do ar, muito abaixo da marca indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 40%.

A baixa umidade e a alta temperatura faz com que o município entre na lista de alerta, pois pode afetar os moradores, causando ressecamento em áreas como nariz, garganta, olhos e pulmões. Além de sangramentos e até infecções em grupos de risco como crianças e idosos.

No período entre setembro e dezembro, as ruas ficam quase inabitáveis pelos moradores, que optam por trabalhar nas primeiras horas do dia e evitam praticar atividades ao ar livre. Os estabelecimentos também apostam em ar-condicionados e ventiladores, mantendo os ambientes climatizados.

Entretanto, Oeiras não é a única cidade piauiense conhecida como a mais quente do país. Além dela, Picos, Teresina, Valença do Piauí, São João do Piauí e Uruçuí também aparecem na lista.