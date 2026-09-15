SEGURANÇA E TECNOLOGIA
Cidade mais segura do Nordeste investe em inteligência tecnológica
Município registrou o menor número de mortes da região
Escondida no Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante possui o menor índice regional de violência. Eleita como a cidade mais segura do Nordeste pelo Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2025, organizado pela MySide, baseado nos dados do IBGE e do Ministério da Saúde, o município conquista pela tranquilidade.
Localizada na Região Metropolitana de Natal, a cidade conta com uma população de mais de 115 mil habitantes. De acordo com os dados do anuário, seu índice de homicídios foi de apenas 10,66 por 100 mil habitantes.
O número é significativamente menor do que a média nacional de capitais brasileiras densamente povoadas. Em 2023, o município já havia reduzido as mortes violentas em 25%.
A constante queda das taxas reflete o investimento pesado do governo local, que contratou novas equipes de guardas municipais e serviços de inteligência tecnológica. Além de monitoramento por câmeras e iluminação em LED em diversos pontos do município.
Outro fator de desenvolvimento da segurança pública de São Gonçalo do Amarante foi a construção do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, que impulsionou a infraestrutura e a vigilância na região metropolitana.
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Belezas naturais
Além da segurança, São Gonçalo do Amarante também se destaca por algumas de suas belezas naturais. O municípios possui algumas praias de água limpa e áreas de preservação ecológica.
A principal praia da região é a Praia da Taíba, famosa por suas dunas, falésias coloridas, piscinas naturais que se formam na maré baixa e ventos ideais para a prática de kitesurfe e surfe.
Outro ponto famoso é o Mirante da Taíba, que oferece uma vista panorâmica de toda a orla e do mar da região. Além da Praia da Colônia (Pecém), a área de litoral mais tranquila e rústica, ideal para quem prefere sossego.