Lotofácil sorteia R$ 300 milhões nesta terça (15/09): saiba como apostar e prazos

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O horário do sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3.780, que estava marcado para esta terça-feira, 15, às 11h, foi alterado pela Caixa, que não informou o motivo da alteração. O concurso será realizado às 21h do mesmo dia, oito horas após o horário previsto inicialmente. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões.

Até que horas pode apostar?

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Depois da mudança, as apostas poderão ser registradas até as 18h desta terça-feira. Já a comercialização de cotas de Bolão Caixa seguirá até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

Pelo cronograma anterior, as apostas terminariam às 20h desta segunda-feira, 14, e o sorteio seria realizado às 11h de terça.

Saiba como apostar

Para conseguir participar, é preciso marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Importante relembrar que o concurso especial não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte, de acordo com as regras da Lotofácil.



Caso ninguém acerte os 15 números, o valor será distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte

Como a Lotofácil da Independência funciona?

A diferença principal em relação à Lotofácil tradicional está na distribuição do prêmio. O valor destinado à faixa principal não acumula e, caso não haja ganhadores com 15 acertos, passa para a faixa seguinte.

Dessa forma, se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que acertarem 14 números. Além disso, caso não haja ganhadores nessa faixa, a quantia passa para os apostadores com 13 acertos, e assim sucessivamente.



São premiadas apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos. As faixas de 11 e 12 acertos têm valores fixos de R$ 3,50 e R$ 7, respectivamente.