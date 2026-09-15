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POLÍTICA

"Não vamos entregar às novas gerações um STF menor", diz Edson Fachin

Presidente do STF deu início aos trabalhos da sessão que pode abrir investigação contra Moraes

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Sessão extraordinária do STF nesta terça-feira, 15
Sessão extraordinária do STF nesta terça-feira, 15 - Foto: Rosinei Coutinho/STF
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que a atual composição da Corte tem o dever de não entregar, às futuras gerações, um órgão menor do que eles receberam, em meio à maior crise vivida pela instituição em sua história.

O chefe da Suprema Corte deu início, nesta terça-feira, 15, à sessão extraordinária que pode render uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, pelas relações dele com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

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"Essa instituição vem pagando preço por se manter fiel à Constituição, com os julgamentos do 8 de janeiro. Que agora tenhamos equilíbrio, serenidade institucional, mas como correspondendo às exigências do cargo que ocupamos. Que enfrentemos as questões que nos são submetidas com base no direito, mas que não antecipemos juízos", afirmou Fachin.

"Às novas gerações, não devemos entregar um STF menor do que recebemos, mas isso não significa que haja ausência de divergência. O país e a história olham para esse momento, pois estamos prestando contas àqueles que nos antecederam e às gerações que nos sucederão", acrescentou.

Acompanhe ao vivo a sessão extraordinária do STF clicando no player abaixo:

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Alexandre de Moraes Banco MAster caso master edson fachin STF

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