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POLÍTICA

Em meio à crise no STF, Mendonça e Moraes batem boca em plenário: "Quem tem medo da PF?"

Moraes acusa Mendonça de fazer parte do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Em meio à crise no STF, Mendonça e Moraes batem boca em plenário: "Quem tem medo da PF?"
Foto: Rosinei Coutinho | STF
Eleições 2026

O clima no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) elevou-se na tarde desta terça-feira, 15, em um embate direto entre os ministros Alexandre de Moraes, que está no centro da investigação, e André Mendonça, relator do caso Master.

O bate-boca entre os colegas de toga ocorreu quando Moraes citou a atuação nas apurações da Polícia Federal sobre o Banco Master, que virou o epicentro da crise na Corte.

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É nesse sentido que Moraes pediu que os julgamentos sobre a relação dos magistrados com Daniel Vorcar, ex-dono do Banco Master, seja feito de maneira conjunta.

"Não há como julgar hoje [a situação de Moraes] sem julgar terça [a situação de André Mendonça]", disse Moraes.

No mesmo período, ele diz que chamará suas "testemunhas" para esclarecer o caso. Em seguida, Moraes questiona: “Quem tem medo da Polícia Federal?”. Mesmo sem ser citado, Mendonça responde e leva uma invertida do colega de toga.

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"Não é questão de medo não", respondeu Mendonça. Moraes responde: "Eu não estou perguntando a vossa excelência", disse Moraes.

"Mas eu estou lhe respondendo", disse Mendonça.

Antes de encerrar as suas declarações, o ministro Alexandre de Moraes acusa Mendonça de fazer parte do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Está a serviço de um grupo político que quis dar um golpe nesse país

Sobre as insunuações, Mendonça diz: "Eu não vou responder, no meu momento de fala, eu vou responder".

Veja o momento:

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Assista ao julgamento ao vivo

*Em atualização

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Tags

Alexandre de Moraes André Mendonça STF

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