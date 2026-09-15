Dino fala em "momento mais corrupto do Judiciário" em sessão no STF

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, deu uma forte declaração durante a sessão plenária extraordinária, desta terça-feira, 15, que render a abertura de uma investigação contra o colega de Corte, Alexandre de Moraes, por uma suposta relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

A fala de Dino ocorreu em meio a uma questão de ordem pedida pelo ministro Gilmar Mendes. Ele, ao pedir o cumprimento do regimento e cutucar André Mendonça, fez uma análise crítica do atual momento do Judiciário brasileiro.

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"Quero dizer que é o momento mais corrupto da história do Judiciário do Brasil", disparou Flávio Dino.

"A proposta da questão de ordem que o ministro vai abordar não é que a gente suspenda o julgamento. É que a gente cumpra o regimento [...] O regimento diz que tem que distribuir [ao presidente]. Não existe autodesignação de relator", afirmou.

Assista ao vivo ao julgamento de Alexandre de Moraes no STF clicando no player abaixo: