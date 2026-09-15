Flávio Dino e Edson Fachin batem boca durante sessão decisiva sobre Moraes

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De início, o clima que era morno, esquentou no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 15, durante sessão que analisa a troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

Os ânimos exaltados resultaram em um bate-boca entre o presidente da Corte, Edson Fachin, e o ministro Flávio Dino. Isso porque o magistrado interrompeu a manifestação do colega de toga, Dias Toffoli, e tomou uma invertida de Fachin.

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Ministro Flávio [Dino], gostaria de combinar que a palavra seja sempre pedida à Presidência

Presidente Edson Fachin, do STF - Foto: Alejandro Zambrana | STF

Na ocasião, Toffoli comentava sobre sua decisão de se afastar da relatoria do caso: “Naquela data, por sugestão do colega Flávio Dino, para preservar a Corte em razão das repercussões que ocorriam em relação àquele relatório, que me afastasse da relatoria. Assim o fiz”.

Em seguida, Dino interrompeu após ter ser citado por Toffoli. “Já que Vossa Excelência me homenageou com citação correta”, afirmou, e depois complementou:

“Tem que pedir a palavra à Presidência, é o que estou dizendo". Logo, em seguida, ele repetiu: "Eu vou seguir o Regimento Interno da Corte".

Na ocasião, o presidente da Suprema Corte respondeu: "Pois Vossa Excelência terá a palavra porque estou lhe concedendo".

Após o caso, Dino iniciou sua manifestação, saudou Fachin e os demais integrantes do Supremo e elogiou a decisão de Toffoli.

Assista ao vídeo

Flávio Dino menciona vídeo de Fábio Porchat durante julgamento no STF

Outro momento que chamou atenção durante o julgamento foi a menção ao vídeo do ator e apresentador de TV, Fábio Porchat, que ironizou os inúmeros pedidos de quebra de sigilo sobre o caso Master dentro da Corte.

"Ninguém aguenta mais quebra de sigilo 11 da noite. Pelo amor de Deus, eu preciso dormir", disse Porchat.

O tema, inclusive, abriu uma grave crise dentro do STF após o caso se escalar para relação do banqueiro Daniel Vorcaro com magistrados, a exemplo de Alexandre de Moraes, que está no centro da situação.

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