Toffoli se declara impedido de julgar caso que envolve Moraes e Master

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, se declarou impedido nesta terça-feira, 15, por motivo de “foro íntimo”, de votar no julgamento do relatório da Polícia Federal (PF) que aponta a ligação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Segundo Toffoli, a decisão está alinhada ao posicionamento adotado anteriormente, quando se declarou suspeito e impedido de atuar na relatoria de processos relacionados a Vorcaro.

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"Para preservação da Corte, do ponto de vista de eventuais especulações, declaro a minha suspeição para participar desse julgamento, mas não me retirarei", disse Toffoli.

Além de Toffoli, o ministro Nunes Marques também se declarou impedido de participar do julgamento. Ele alegou que, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considera que a votação pode “contaminar” o pleito de outubro.

Entenda

Toffoli deixou a relatoria do caso Master em fevereiro, após o avanço das investigações da PF, que apontaram a ligação dele com Daniel Vorcaro.

Desde então, Toffoli não participou dos julgamentos do caso na Segunda Turma do STF, incluindo os que mantiveram as prisões de Daniel Vorcaro, de familiares dele e do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

Segundo as investigações, familiares de Toffoli negociaram a venda de participação em um resort com um fundo ligado a pessoas próximas a Vorcaro.

Acompanhe o julgamento