Nunes Marques se declara impedido e deixa julgamento de Moraes

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, se declarou impedido de participar do julgamento que pode iniciar uma investigação contra o colega de Corte, Alexandre de Moraes, pelas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

O magistrado falou após as considerações iniciais do presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, durante sessão desta terça-feira, 15. Em breve discurso, além de defender o filho de uma suposta relação com Vorcaro, afirmou que o julgamento na Corte pode influenciar no debate eleitoral, a menos de 20 dias do primeiro turno — ele atualmente é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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"Eu nunca julguei nenhum processo relacionado ao Master. Meu filho nunca prestou serviço e nunca foi remunerado pelo banco. Isso é fato, já que o sigilo foi quebrado", disse.

"O impedimento e a suspeição nem sempre decorrem de culpabilidade. Além disso, em relação ao caso, nunca troquei mensagem com Daniel Vorcaro. No entanto, tenho uma missão que foi conferida pela Constituição. O TSE se mantido equidistante de preferências partidárias, não tenho dúvida de que esse julgamento pode impactar no debate político eleitoral. Por isso, me declaro impedido de participar", afirmou.

Confira o julgamento de Alexandre de Moraes, no STF, clicando no player abaixo: